Nach Schlägerei in der Steinen – Würde mehr Überwachung die Ausgangsmeile sicherer machen?

Schlägerei in der Steinenvorstadt – Würde mehr Überwachung die Ausgangsmeile sicherer machen? Videos einer wilden Schlägerei in der Basler Steinenvorstadt gingen viral. Die SVP peitscht die Empörung hoch, die Polizei wiegelt ab. Daniel Aenishänslin , Mirjam Kohler

Der Stuhl wird gegen einen Kontrahenten geworfen. Screenshot: Instagram

In der Nacht auf Samstag in der Steinenvorstadt: Es fliegen Fäuste, wenig später sogar Stühle. Rundherum ein Pulk von Schaulustigen, die den Vorfall filmen. Martin Schütz, Mediensprecher der Basler Staatsanwaltschaft, bestätigt einen Einsatz der Kantonspolizei Basel-Stadt am Samstagmorgen kurz nach 1.30 Uhr in der Steinenvorstadt wegen einer Schlägerei.

Drei Personen, zwei von ihnen verletzt, im Alter zwischen 16 und 22 Jahren seien kontrolliert und der Staatsanwaltschaft gemeldet worden. Die Sanität brachte sie zur Abklärung ins Spital. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eingeleitet.