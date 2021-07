Lingerie für Basler Body Positivity – Wozu überhaupt ein BH? Der geheime Wunsch, einen volleren Busen zu haben, löst sich hier in Luft auf. Stattdessen keimt bei einem Besuch in der Leilani-Lingerie-Boutique die Hoffnung, in ein A, AA oder AAA zu passen. Vivana Zanetti

Seit 2015 führt Mirjam Christen die Leilani Lingerie – ein auf BHs, Dessous und Bademode mit kleinen Cups spezialisiertes Geschäft. Foto: Agnieszka Wormus (A Brilliant Photo)

Der BH, den Sie gerade tragen, wie fühlt er sich an? Weich und anschmiegsam – oder drückt er an einigen Stellen? Ach wie, er ist schon wieder verrutscht? So gehe es den meisten Frauen, sagt Mirjam Christen. Im Sommer 2015 eröffnete sie die Leilani-Lingerie-Boutique an der Elsässerstrasse – ein Laden spezialisiert auf kleine Körbchengrössen.

Der Grund, weshalb viele BHs nicht sitzen, liege am mangelnden Angebot der «Big Player». Für diese lohne es sich trotz der grossen Anzahl von Frauen mit Brustgrössen ausserhalb der Norm nicht, Randgrössen im Sortiment zu führen. Zudem fehlen in den Filialen oft die Kapazitäten für eine sorgfältige Beratung.