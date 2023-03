Wortmeldungen im UNO-Sicherheitsrat – Worüber sich die Schweiz alles Sorgen macht Seit Anfang Jahr sitzt die Schweiz im obersten Gremium der UNO – und hat bereits über hundert Erklärungen abgegeben. Zeit für eine erste kleine Bilanz. Rico Bandle

Im Kreis der Mächtigen: Ignazio Cassis bei seinem ersten Auftritt im UNO-Sicherheitsrat im Januar 2023, rechts hinter ihm Chefdiplomatin Pascale Baeriswyl. Foto: Keystone

Letzte Woche hatte Bundesrat Ignazio Cassis einen grossen Auftritt in New York: «Die Schweiz verurteilt die schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte in der Ukraine aufs Schärfste», sagte er im UNO-Sicherheitsrat. Und: «Mein Land wird weiterhin die Ukraine unterstützen, ohne die anderen Konflikte auf der Welt zu vergessen.»