Am Rande der Perfektion: Kimmy Repond war in der Kür die Zweitbeste im gesamten Feld

Die Baslerin Kimmy Repond gewann bei der Eiskunstlauf-EM im finnischen Espoo die Bronzemedaille. Die 16-Jährige zeigte bei ihrem Debüt eine Glanzleistung, die beinahe perfekte Kür sicherte Repond ihren Podestplatz. Europameisterin wurde die Georgierin Anastasiia Gubanova, die Weltnummer 1 Loena Hendrickx wurde Zweite. Die BaZ erreichte Repond am Sonntag und sprach mit ihr über ihren grossen Erfolg.

Super, es ist immer noch nicht ganz bei mir angekommen, was geschehen ist. Mit der Medaille hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich fühle mich gerade extrem gut, bin sehr sehr glücklich. Bis jetzt konnte ich mein Programm noch gar nicht betrachten, der Inhalt ist hier in Finnland noch gesperrt. (lacht) Aber Worte können gar nicht beschreiben, wie ich mich fühle.

Am Samstagabend war ich zusammen mit meiner Familie, insbesondere meiner Schwester, und dem Schweizer Verband der Eiskunstläufer. Ich war aber nicht allzu lange wach, denn am heutigen Sonntag ist noch die Show und anschliessend das Bankett.

Wie viele Glückwünsche und Nachrichten haben Sie erhalten?

Unglaublich viele. Auf Instagram waren es so viele Glückwünsche, dass mein Account zusammengebrochen ist. Ich bin so dankbar für all die Nachrichten, aber ich musste meinen Fans erst mal schreiben, dass ich nicht auf alle gleichzeitig antworten kann. Aber ich habe die Nachrichten in den Zeitungen und Interviews im Fernsehen gesehen, auch diejenigen, die mir zugesendet wurden.