Wieder Schafsriss im Tessin – Wolf unter Verdacht – Bauern legen tote Schafe vor Regierungssitz Mehrere Bauern haben Kadaver vor dem Regierungsgebäude in Bellinzona deponiert. Sie fordern griffigere Massnahmen gegen den Wolf.

Der Wolf ist dieser Tage wieder im Tessin unterwegs und hat mit grosser Wahrscheinlichkeit im Rovana-Tal Schafe gerissen. Foto: Alberio Pini (Keystone/Archiv)

In Cerentino beim Maggiatal hat höchstwahrscheinlich ein Wolf mehrere Schafe gerissen. Dies berichten am Dienstag mehrere Tessiner Medien. Das Kantonale Amt für Jagd und Fischerei bestätigte den Riss auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Es steht jedoch noch nicht fest, dass ein Wolf die Tiere gerissen hat, sagte die zuständige Person beim Tessiner Amt für Jagd und Fischerei der Nachrichtenagentur.

Die Tessiner Zeitung «La Regione» berichtet von 17 Schafen, die am frühen Dienstagmorgen gegen 6 Uhr angegriffen worden und gestorben seien. Weitere Tiere seien verwundet worden und müssten eingeschläfert werden.

Bereits Mitte April riss ein Wolf im Südtessin bei Novazzano 13 Schafe. Nie zuvor war das Raubtier so weit im Süden des Kantons Tessin gesichtet worden.

Bauern fordern Massnahmen

Nach dem Vorfall im Bezirk Vallemaggia legten Bauern am Dienstag mehrere tote Schafe vor das Regierungsgebäude in Bellinzona. Gemäss Berichten in den Tessiner Online-Medien fordern sie griffigere Massnahmen gegen Wolfsattacken.

Der Regierungssprecher bestätigte Keystone-SDA die Aktion auf der Piazza Governo. Es handle sich um rund zehn tote Tiere, die vor dem Regierungssitz auf den Platz gelegt worden seien.

Jungwölfin reisst Lamm im Glarnerland

Auch im Kanton Glarus kam es zu einem Vorfall mit dem Wolf. Eine junge Wölfin riss ein Lamm auf einer ungeschützten Weide. Die Wölfin, die mit einem Sender versehen ist, war vorher während längerer Zeit in den Kantonen Uri und Schwyz unterwegs gewesen, wie die Agentur Keystone-SDA berichtet.

Das Lamm befand sich in einer eingezäunten Weide, wobei der Zaun Mängel aufwies, so dass die Weide als nicht geschützt galt, wie das kantonale Departement Bau und Umwelt am Dienstag mitteilte. Die Mängel seien in der Zwischenzeit behoben worden. Verantwortlich für das tote Lamm ist eine junge Wölfin. Das Tier wurde im letzten Jahr im Glarner Rudel geboren und im letzten Februar von der Wildhut narkotisiert und mit einem Sender versehen, wie Keystone-SDA weiter schreibt.

