Von einer Mehrheit abgelehnt: Gendersprache. Foto: Keystone

In einer repräsentativen Umfrage von Tamedia, die auch in der BaZ publiziert wurde, gab eine Mehrheit der Befragten an, dass sie dem traditionellen Sprachgebrauch verpflichtet bleibe und dem Gendern eine deutliche Abfuhr erteile. Auf die Frage «Achten Sie beim Formulieren von Texten und beim Sprechen auf eine gendergerechte Sprache?» antworteten drei Viertel der Befragten mit Nein respektive mit «eher Nein». Besonders bitter für die Genderfetischisten muss die Tatsache sein, dass gerade auch in der Altersgruppe 18 bis 34 Jahre die Ablehnung mit fast 70 Prozent sehr hoch ist.

Natürlich muss man Umfragen immer mit Vorsicht geniessen. Aber diese Resultate sind mehr als eindeutig, und sie zeigen vor allem eines: Es ist eine kleine – zumeist linke – Minderheit, die einer Mehrheit Regeln auferlegen will, die nicht akzeptiert und schon gar nicht notwendig sind. Diese linke Minderheit nimmt aber in unserem Alltag, sei es in den sozialen Medien oder in der Politik, sehr viel Raum ein. Wer heute nicht gendert, sich nicht für Gender-Toiletten oder andere woke Ideen einsetzt, wird schnell als rückständig bezeichnet oder erntet besonders im Internet Hass.

Auf Onlinekanälen zeigt sich dann, wie wenig tolerant links-grüne Kreise sind. Toleranz hört für sie dort auf, wo andere Meinungen bestehen. So werden Menschen, die sich gegen dieses Gender-Gaga einsetzen, gerne als «Hetzer» bezeichnet oder mit anderen Schimpfwörtern belegt. Ganz offensichtlich zählen für diese Kreise nur die eigenen Ansichten. Alle anderen, die beim Gendersternchen und dem ganzen Genderwahnsinn nicht mitmachen wollen, sind für sie intolerant.

Nun mag man einwenden, dass das Thema überhaupt nicht wichtig sei und im Alltag keinen Einfluss habe. Das Gegenteil ist leider, gerade im links-grün regierten Basel, der Fall. So werden immer mehr Briefe mit dem Genderstern versandt, es werden Ansprachen mit «Mitgliederinnen» begonnen, oder – was ich kürzlich erst in einer Rede gehört habe – von «Sehr geehrte Damen bis Herren» gesprochen.

«Auch die Fachhochschule Nordwestschweiz ist dem Genderwahn verfallen. Studenten, welche in ihrer Diplomarbeit nicht genderten, wurden mit Punktabzug bestraft.»

Doch nicht nur in Briefen und Ansprachen nimmt dieser Irrsinn seinen Lauf. Auch an unserer Universität Basel haben sich offensichtlich links-grüne Aktivisten durchsetzen können. Dort wurden sogenannte «All-Gender-WCs» geschaffen. Toiletten für Menschen, die sich als «trans», «inter» oder «non-binäre» Personen bezeichnen und sonst nicht wissen würden, wo sie ihr Geschäft verrichten sollen. Man könnte glauben, dass diese Menschen in den letzten Jahrzehnten nirgends ihre Notdurft verrichten konnten.

Doch auch die Fachhochschule Nordwestschweiz ist dem Genderwahn verfallen. Studenten, welche in ihrer Diplomarbeit nicht genderten, wurden mit Punktabzug bestraft. Eine Ungeheuerlichkeit, wenn man bedenkt, dass selbst die politisch neutrale «Gesellschaft für deutsche Sprache» die Gendersprache ablehnt.

Leider nimmt auch die links-grüne basel-städtische Regierungsmehrheit keine Rücksicht auf die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung. So ist derzeit ein Gleichstellungsgesetz in Beratung, das die Bezeichnungen «Frau» und «Mann» streichen will. Eine Mehrheit der Parteien unterstützt diesen Vorschlag und versucht, damit gesetzlich etwas durchzudrücken, was in der Gesellschaft nicht gewünscht und auch nicht akzeptiert ist.

Ich hoffe sehr, dass das Parlament dieses Gesetz versenkt, andernfalls muss dagegen wohl das Referendum ergriffen werden.

Bedenkliche Politik

Diese teuren staatlichen Umerziehungsmassnahmen, erfolgen sie nun direkt oder indirekt, gilt es mit allen Mitteln zu bekämpfen. Es kann nicht angehen, dass der Staat eine linke Genderideologie fördert und unterstützt. Das ist bedenklich, denn so wird unserer Gesellschaft – und gerade unseren Kindern – etwas aufgedrückt, was nicht erwünscht ist. Der Kanton Basel-Stadt soll sich um die echten Probleme kümmern und dafür sorgen, dass sich beispielsweise die Sicherheitslage und die miserable Bildungsqualität an den hiesigen Schulen verbessert. Der linke Genderwahnsinn gehört definitiv nicht dazu.

