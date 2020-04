Schutz von Mietern vor Corona – Kanton Basel-Stadt will Wohnungssanierungen überprüfen Die Regierung beantwortet Fragen zu den Folgen der Corona-Krise bei Bauarbeiten. Urs Rist

Sanierungen und Kündigungen von Wohnungen gelten nicht als Ereignisse, die die Massnahmen zum Gesundheitsschutz in relevanter Weise unterlaufen würden, schreibt der Kanton. Foto Florian Bärtschiger

«Ältere Mieter/innen in Massenfällen benötigen dringend sozialen Gesundheitsschutz» heisst der Titel einer Interpellation von Grossrat Beat Leuthardt vom Grünen Bündnis. Sie befasst sich mit den Folgen des Coronavirus bei Sanierungen und Kündigungen von Wohnungen.

«Wie schützen wir die rüstigen Älteren, bei denen ständig Handwerksleute ein und aus gehen?», wird darin etwa gefragt. Jene, die von einer Massenkündigung betroffen sind, müssten auswärtige Wohnungen suchen und zusammen mit Mitbewerbenden besichtigen gehen. Leuthardt wollte von der Regierung wissen, ob sie den Gesundheitsschutz in solchen Fällen bei älteren Mietparteien wie bei jungen Familien schwer gefährdet sieht, und welche kantonale Massnahmen sie ergreifen kann.

In der Antwort des Regierungsrats weist dieser vorerst darauf hin, dass das Mietrecht und das Zivilprozessrecht auf bundesrechtlicher Ebene abschliessend geregelt ist, sodass den Kantonen kein eigenständiger Regelungsspielraum verbleibt. Die Forderungen des Mieterverbands zielten auf kantonale Eingriffe in das Miet- und das Zivilprozessrecht, heisst es. Leuthardt ist Co-Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbands.

Umfassende Sanierungen und Kündigungen von Wohnungen in der derzeitigen Situation gelten nicht als Ereignisse, die die Massnahmen zum Gesundheitsschutz in relevanter Weise unterlaufen würden, heisst es in der Antwort. Das Epidemien- und das Gesundheitsgesetz böten keine gesetzliche Grundlage, um kantonale Massnahmen im Mietrecht zu ergreifen.

Verhandlungen ausgesetzt

Bei Handwerksarbeiten müssten die aktuellen Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit betreffend Hygiene und soziale Distanz eingehalten werden. Wenn dies nicht der Fall ist, müssten die kantonalen Instanzen geeignete Massnahmen ergreifen. «Sie können nötigenfalls, als Ultima Ratio, die Schliessung einzelner Betriebe verfügen. Eine Schliessung aller Baustellen wäre bundesrechtswidrig.»

Bei einer Handvoll Liegenschaften im Finanzvermögen des Kantons finden aktuell Sanierungen im bewohnten oder teilweise bewohnten Zustand statt, gibt die Regierung bekannt. Das weitere Vorgehen werde von Immobilien Basel-Stadt analysiert. Zusammen mit den Unternehmern werde beurteilt, ob die Baustellen weitergeführt werden können oder eingestellt werden müssen. In naher Zukunft vorgesehene Baustarts von bewohnten Sanierungen würden mit den Unternehmern verschoben.

Leuthardt wollte auch wissen, ob die Regierung Räume für Mietversammlungen zur Verfügung stelle, die genügend Platz für Zwischenräume zwischen den Teilnehmenden lassen. Die Regierung ist der Meinung, dass Versammlungen und Beratungen verschoben oder auf anderem Weg wie über Telefon durchgeführt werden können. Die Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten habe die Verhandlungen vorübergehend ausgesetzt, Verfahren wie Anfechtungen von Kündigungen könnten brieflich oder elektronisch eingeleitet werden. Beratungen werden ebenfalls telefonisch durchgeführt. Am Zivilgericht finden bis zum 30. April keine Verhandlungen statt.

Auf die Frage, ob der Regierungsrat die Wohnungseigentümer zum Verzicht auf Mietzinsaufschläge und Kündigungen aufrufen werde, erklärt er, über einen solchen Aufruf werde er entscheiden, «wenn die Auswirkungen der Pandemie konkreter absehbar sind».