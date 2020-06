Grünraum an der Maiengasse – Wohnungen inmitten von Bäumen Bürgerspital will Bauvorhaben nach Abweisung von Rekursen und Beschwerden realisieren Urs Rist

In diesem gläsernen Palast verschmelzen Drinnen und Draussen. Visualization © Harun Rashid

Der Standort dieses Bauprojekts ist etwa 850 Meter vom Marktplatz entfernt, also nahe beim Stadtzentrum, er liegt an einer ruhigen Strasse, der Maiengasse. Von der Missionsstrasse aus wird eine Reihe von dreigeschossigen Wohnbauten auf der Westseite unterbrochen von einer unbebauten Fläche mit zwölf Bäumen.

Auf einem Teil davon soll jetzt ein Mehrfamilienhaus mit acht Mietwohnungen erstellt werden, wie aus einem Baugesuch des Bürgerspitals als Grundeigentümer hervorgeht.

Beschwerde beim Bundesgericht

Im Oktober 2009, vor zehneinhalb Jahren, hatte das Bürgerspital als Grundeigentümer ein generelles Baubegehren für einen Wohnhausneubau eingereicht. In einem Varianzverfahren wurde das Projekt von Gschwind Architekten zur Weiterbearbeitung empfohlen, worauf der Eigentümer 2012 nochmals ein generelles Baubegehren einreichte. Dieses führte zu Einsprachen von Anwohnenden.

Nach der Abweisung des Rekurses durch die Baurekurskommission nahmen diese den Rechtsweg zum Verwaltungsgericht und erhoben Beschwerde beim Bundesgericht. 2017 wurde diese abgewiesen. Darauf arbeiteten die Architekten zusammen mit dem Landschaftsarchitekten Künzel das Projekt weiter aus. Dabei wurde mit der Stadtgärtnerei und mit dem Denkmalschutz zusammengearbeitet. Denn die angrenzenden Bauten liegen in der Stadtbild-Schonzone. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite steht ein Institutsgebäude der Universität.

Schutz des Baumbestands

Mit der Entfernung der bestehenden Einfriedungsmauer zur Strasse wird der Grünraum zum Strassenraum geöffnet, heisst es im Projektbeschrieb. Das viergeschossige Neubaugebäude wird in die Lichtung platziert. Auf jedem Geschoss sollen zwei Wohnungen entstehen: eine mit viereinhalb Zimmern und rund 100 Quadratmetern, auf den Obergeschossen je eine mit dreieinhalb Zimmern und rund 90 Quadratmetern, im Erdgeschoss eine mit zweieinhalb Zimmern. Alle erhalten einen privaten Aussenraum, also eine Loggia von 14 bis 17 Quadratmetern. Im Untergeschoss bietet ein Veloraum Platz für 33 Fahrräder, insgesamt sind 41 Veloplätze auf der Parzelle vorgesehen.

Hingegen wird im Unterschied zum generellen Baubegehren auf eine Autoeinstellhalle verzichtet, so werde der Aushubbereich zum Schutz des Baumbestandes minimiert, steht im Projektbeschrieb. In einem Baumschutzkonzept wird zudem festgelegt, dass ein zwei Meter hoher Bauzaun den Zugang zu den Grünflächen verhindern wird. Äste, die in den Baubereich ragen, müssen entfernt oder reduziert werden.

Bei drei Bäumen sind zudem Massnahmen durch den Baumpfleger auszuführen: Für eine Platane muss eine Kappbewillligung eingeholt werden, da ein Ast im Baubereich gekappt werden muss. Falls sich lebenswichtige Wurzeln im Aushubbereich befinden, muss in Rücksprache mit der Stadtgärtnerei entschieden werden, ob Wurzeln gekappt werden dürfen. Bei drei weiteren Bäumen sind Reduktionen vorgesehen, da sich Äste im Baubereich befinden.

Das Gebäude wird von einem Gitter aus horizontalen Deckenbändern und vertikalen Stützen getragen. Die von den Stützen losgelöste Fensterebene bildet die Gebäudehülle zwischen Wohnraum und Grünraum, heisst es im Projektbeschrieb. Die Materialität der Gebäudehülle soll sich im Kontext der angrenzenden Schutzobjekte entwickeln. Die Baukosten werden mit 5,3 Millionen Franken angegeben.