Basler Mieterverband gibt zu – Wohnschutz verhindert Sanierungen – nun soll der Staat einspringen Den Hauseigentümern fehle wegen der strengen Gesetzgebung der finanzielle Anreiz, um die Liegenschaften fit für den Klimawandel zu machen, stellt der Mieterverband fest. Genau davor hatten die Gegner der Wohnschutzinitiative vor einem Jahr gewarnt. Alexander Müller

Energetische Sanierungen kosten viel Geld, das viele Eigentümer nicht bereit sind, zu investieren, wenn es sich nicht rechnet. Foto: Nicole Pont

Vor rund einem Jahr hat der Basler Mieterverband die umstrittene Verschärfung der Wohnschutzgesetzgebung in Basel-Stadt an der Urne durchgeboxt. Will ein Vermieter nun eine Wohnung sanieren und einen Teil der Kosten für die Aufwertung mit höheren Mieten finanzieren, muss er bereits zu Beginn, bei Einreichung der Baubewilligung, festlegen, um wie viel die Miete erhöht werden soll. Je nach gewünschter Erhöhung muss die neu geschaffene Wohnschutzkommission beurteilen, ob der Aufschlag gerechtfertigt ist.