Patricia von Falkenstein unter Druck – Wohnschutz-Gegner kritisieren eigene Kampagnen­chefin scharf Unter den Bürgerlichen rumort es: Die Kampagne sei lausig und verspätet gewesen, das Abstimmungsergebnis hätte noch gekippt werden können. Von Falkenstein weist die Vorwürfe zurück. Jan Amsler

Lässt sich die Anschuldigungen nicht gefallen: Neo-Nationalrätin und Hauseigentümer-Präsidentin Patricia von Falkenstein. Foto: Dominik Plüss

Ein denkwürdiger Moment für Patricia von Falkenstein: Am Montag wurde die Baslerin als Nationalrätin vereidigt. Doch die Stimmung ist getrübt. Die Bürgerlichen in Basel-Stadt haben am Tag zuvor eine happige Niederlage eingefahren und den Abstimmungskampf um die Wohnschutz-Initiative verloren. Und: Einige von ihnen machen von Falkenstein für die Schlappe verantwortlich. Als Präsidentin des Hauseigentümerverbands Basel-Stadt hatte sie die Kampagnenleitung der Gegnerschaft unter sich.

Am Telefon mit den teils happigen Anschuldigungen konfrontiert, gerät sie in Rage: «Das ist Blödsinn!» Sie wehrt sich und weist die Vorwürfe von sich.