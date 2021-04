Kantonale Abstimmung in Basel-Stadt – Wohnraumfördergesetz kam von Rechts unter Druck Das nur knapp angenommene Wohnraumfördergesetz ist in erster Linie wegen zuviel Bürokratie unter Druck geraten. Das ergab eine Nachanalyse des Forschungsinstituts gfs.bern Thomas Dähler

Die Proteste nach den Massenkündigungen am Schorenweg motiviert 2020 sogar die Baurekurskommission zu einer Begehung vor Ort. Foto: Nicole Pont

Das Ergebnis der Nachanalyse zur Wohnschutz-Abstimmung vom vergangenen 29. November überrascht. Die knapp unterlegenen Nein-Stimmenden waren in der Mehrheit Bürgerliche, die den absehbaren bürokratischen Aufwand des neuen Gesetzes kritisierten. Im Vorfeld der Abstimmung hatte jedoch vor allem der Mieterverband mit dem seiner Ansicht nach ungenügenden Wohnschutz gegen das Gesetz geworben. Das Wohnraumfördergesetz war an der Urne mit einem Ja-Stimmenanteil von 50,05 Prozent angenommen worden.

Die Befragung der Stimmberechtigten in Basel-Stadt ergab, dass diese mit der Wohn-Mietsituation im Kanton zwar mehrheitlich zufrieden sind. Aber sie sind dennoch in hoher Zahl der Ansicht, dass es schwierig ist, in Basel eine Mietwohnung zu finden, die die eigenen Bedürfnisse erfüllt und bezahlt werden kann. «Die Wohnpolitik ist weit oben im Sorgenbarometer der Basler Bevölkerung», zog Lukas Ott, Leiter der Kantons- und Stadtentwicklung, vor den Medien sein Fazit.

