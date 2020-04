Es wird nicht genug gebaut – Wohnraum in Basel bleibt ein Luxus Eine neue Analyse zeigt: Während in Zürich genossenschaftliches Wohnen stark gefördert wird, hinkt Basel hinterher. Mieter stehen in der Region weiterhin unter Druck, und auch Eigenheime sind überdurchschnittlich teuer. Kurt Tschan

Wer Geld hat, ist willkommen. Die Wohnüberbauung Riva-Wohnen am Rhein ist ein Beispiel für attraktiven Luxuswohnungsbau an bester Lage in Basel. Foto: Florian Bärtschiger

Basel steckt in der Wohnungsfalle. Noch immer ist die Leerstandsquote unterdurchschnittlich tief, und eine rasche Änderung ist nicht in Sicht. Zwar gibt es in der Rheinstadt noch keinen Wohnungsmangel wie etwa in Zug, Zürich oder Genf. Neu gebildete Haushalte haben aber vergleichsweise wenig Auswahl, wenn sie sich auf Wohnungssuche begeben. Dadurch hält der Druck auf die Preise an. Im linken Basel haben einkommensschwächere Personen schlechte Chancen, eine Wohnung zu ergattern.

Eine Entschärfung der Wohnungsmisere ist nicht zu beobachten.

Besonders augenfällig: Gemeinnütziger Wohnraum ist hier deutlich weniger vorhanden als in anderen Ballungszentren. In Zürich etwa konzentrierte sich im Schnitt der letzten zehn Jahre (2010 bis 2019) die Neubautätigkeit zu fast einem Drittel (31,9 Prozent) auf den gemeinnützigen Wohnraum. Im letzten Jahr war es beinahe die Hälfte (46,6 Prozent).

Der Anteil der Genossenschaftswohnungen an allen Mietwohnungen liegt in der Stadt Zürich inzwischen bei deutlich über 20 Prozent. Zum Vergleich: In der Nordwestschweiz sind es weniger als die Hälfte davon.

Immerhin gibt Basel Gas, Verpasstes nachzuholen. Zwischen 2018 und 2019 betraf mehr als jedes dritte Baugesuch ein Projekt mit genossenschaftlichen Mietwohnungen.

Corona-Krise führt zu leichter Entspannung

Zwar wurde in den letzten Jahren nicht zuletzt wegen tiefer Zinsen viel gebaut. Eine Entschärfung der Wohnungsmisere ist aber nicht zu beobachten. Immerhin hat sich mit Blick auf die Nordwestschweiz eine gewisse Entspannung eingestellt. Erstmals seit 2009 sind die Mietpreise regional leicht gesunken (–0,3 Prozent). Im schweizerischen Durchschnitt lag der Rückgang jedoch bei 0,9 Prozent.

Wie dem neuesten Immo-Monitoring des Beratungsunternehmens Wüest Partner AG zu entnehmen ist, stehen auch in Basel die Baukräne nicht still. Die Zahl der Neubaubewilligungen steigt. Vielfach wurde aber in der weiteren Agglomeration und nicht in der Stadt gebaut. Im Laufental, aber auch im Fricktal gibt es bereits eine überdurchschnittliche Leerstandsquote. Im unteren Baselbiet präsentiert sich dagegen eine ähnliche Situation wie in der Stadt Basel. Im oberen Baselbiet ist die Leerstandquote unterdurchschnittlich. Gleichzeitig sinkt die Anzahl an Neubaubewilligungen.

Einfamilienhäuser steigen weiter im Wert

Nichts für Erwerbsschwächere bleibt auch das Wohneigentum in Basel. Preisvergleiche zwischen dem vierten Quartal 2018 und 2019 zeigen bei den Eigentumswohnungen ein Plus von 5,5 Prozent und mehr. Mit Blick auf die ganze Nordwestschweiz entspannt sich die Situation etwas. Mit 2,3 Prozent wird die Zunahme aber nur noch vom Kanton Genf und der Region Bern übertroffen. Gesamtschweizerisch waren die Preise für Eigentumswohnungen um 1,2 Prozent rückläufig. In der Stadt Zürich etwa resultierte ein Minus von 2 Prozent. Das zeigt, dass in Basel Projekte wie die Weiterentwicklung der Rheinhäfen, aber auch die Überbauung von Industriebrachen von grosser Bedeutung sind, damit durch ein grösseres Angebot im Wohnbereich eine gewisse Entlastung eintreten kann.

Das gleiche Bild bietet sich in Basel bei den Einfamilienhäusern. Die Preise stiegen in der entsprechenden Vergleichsperiode um 4 bis 5,5 Prozent. In der Nordwestschweiz waren es 2,9 Prozent, im schweizerischen Durchschnitt 1,4 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Jahr wird sich in der Nordwestschweiz eine minime Entspannung abzeichnen. Als Folge des Coronavirus dürfte die Lust, die Wohnung zu wechseln oder Wohneigentum zu erwerben, kleiner werden. Die Preise für Mietwohnungen sollen um 1,3 und jene für Eigentumswohnungen um 0,5 Prozent zurückgehen. Die Preise für Einfamilienhäuser sollen aber dennoch um 1 Prozent steigen.