Interview mit Szenenbildnerinnen – Wohnen wie Barbie Sarah Greenwood und Katie Spencer haben das Spielzeughaus für den Kinofilm «Barbie» im Grossformat gebaut – als ideales Heim einer unabhängigen Single-Frau. Sophia Hubel

Die Szenenbildnerinnen brauchten für das Set von «Barbie» so viel pinke Farbe, dass es weltweit zu Lieferengpässen kam. Foto: Jaap Buitendijk / Warner Bros. Entertainment

Fünf Zimmer, mindestens! Pool, Aufzug, Trampolin und Rutsche. Etwa 100 cm lang, 40 cm breit, 116 cm hoch. Weicher Kunstrasen und Wände aus Plastik. Dreamhouse, so heisst die Spielzeugimmobilie, in der Barbie traditionell wohnt. Für Greta Gerwigs «Barbie»-Film haben die Szenenbilderinnen Sarah Greenwood und Katie Spencer das ikonische Puppenhaus in Lebensgrösse gebaut. In den Warner Bros. Studios bei London entstand eine Traumlandschaft, in der von Auto bis Duschkopf alles vor allem eines ist: pink.