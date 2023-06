Sweet Home: Die Farben des Junis – Wohnen in Pfirsich, Aprikose und Rose Lassen Sie die Farben der schönsten Früchte und Blumen der Saison bei sich zu Hause einziehen. Hier sind zehn Inspirationen. Marianne Kohler Nizamuddin

Die Natur bietet gerade eine fantastische Üppigkeit und verwöhnt mit Früchten und Blumen. Aprikosen, Pfirsiche, Nektarinen und Rosen leuchten in prächtigen Farben, mit denen es sich auch schön wohnen lässt. Es sind alles differenzierte Töne, die nicht einfach Rot oder Orange sind, sondern sich immer irgendwo dazwischen befinden. Das macht sie besonders und sinnlich und lässt sie Wärme und Lebensfreude in Räume zaubern. Fotos: MKN

1 — Pretty in Pink

Ein intensives Pink, das eher Richtung Orange statt Violett strahlt, lässt auch einen schattigen Raum sommerlich warm leuchten. Foto: MKN

Farben haben in der Ära des ewigen Beiges der Influencer und des «Quiet Luxury» in der Mode keine grosse Bedeutung im Wohnbereich. Und in der zurückhaltenden Schweiz, dem Land der Mieter, noch weniger. Und doch lohnt es sich immer, sich von Farben im Raum verführen zu lassen. In den klassischen, edlen und immer sehr wohnlichen Einrichtungen der bedeutenden Interiordesigner im angelsächsischen Raum gibt es praktisch keine weissen Wände. Man kleidet Räume ein: mit Farben, Tapeten, Stoffen und viel Gemütlichkeit. Gar in den skandinavischen Wohnungen wird es immer farbiger, nicht nur an den Wänden, sondern auch bei Möbeln, Textilien und Wohnaccessoires. Klar steht Pink nicht gerade zuoberst auf der Wohnfarbenliste, ist aber – besonders, wenn es diesen bestimmten Bruch Richtung Wärme hat, wie es bei Rosen so oft zu sehen ist – eine wunderbar freundliche und warme Farbe für Räume.

2 — Aprikosentöne

Apricotfarbene Wände in einem Schlafzimmer, kombiniert mit Gold- und Orangetönen. Foto über: Franzon du Ritz

Erst kürzlich hat mir eine Freundin, die vor nicht allzu langer Zeit in eine Eigentumswohnung gezogen ist, erzählt, dass sie und ihr Mann viel zögerlicher mit Farbe umgehen, als in den Mietwohnungen, in denen sie zuvor wohnten. Doch nun haben sie sich entschieden, den Wänden Farbe zu geben, und studieren an einem sanften Blushton herum. Sanfte, warme Farben jenseits von Beige und Grau, also alle, die Richtung Rosa und Apricot gehen, sind eine wunderbare Alternative zu den «sicheren» neutralen Tönen, die ja vor allem eins aussagen, nämlich, dass man nichts falsch machen will oder zu wenig Mut hat. In diesem Schlafzimmer sind die Wände in einem zarten Apricotton gestrichen, der den Raum sonnig und warm erscheinen lässt.

3 — Fruchtiges Sofa

Warmes, helles Interieur mit einem pfirsichfarbenen Sofa. Foto über: Franzon du Rietz

Farbe zieht nicht nur mit farbigen Wänden in die Wohnung ein, sondern auch mit farbigen Möbeln. Hier sind die Wände in einem zarten, hellen Grauton gestrichen, der für mehr Tiefe sorgt als blosses Weiss und die vielen Farben von Möbeln und Stoffen besonders schön zur Geltung kommen lässt. Das Sofa, das in einem dunkleren Pfirsichton gewählt wurde, bringt viel Frische und Freundlichkeit ins Wohnzimmer.

4 — Ganz schön glänzend

Küche in einem edlen Rosenton lackiert. Foto über: Rue Rodier

Gewagt, aber gelungen ist dieser Anstrich. Ein gebrochenes, warmes Rosa wurde in diesem Raum glänzend eingesetzt. Wände in Lackfarben zu streichen, macht besonders kleine Räume zu Juwelen. Allerdings ist das Streichen mit Lackfarbe aufwendig und kann beim Auszug nicht so einfach auf die Schnelle wieder zurückverwandelt werden in den weissen, matten Normstatus der Mietwohnungen. Aber es lohnt sich, zum Beispiel eine solch warme sinnliche Glanzfarbe für Schränke in Erwägung zu ziehen.

5 — Pfirsich in Plüsch

Modernes Wohnzimmer mit einer Sitzgruppe, die mit pfirsichfarbenem Samt bezogen ist. Foto über: Inigo

Was die beliebten, köstlichen Sommerfrüchte wie Pfirsiche und Aprikosen neben ihren betörenden Farben sonst noch mit sich bringen, ist ihre wunderbar sanfte plüschige Oberfläche. Diese macht Lust, Sitzmöbel mit pfirsichfarbenem Plüsch zu beziehen, wie das hier mit dieser eleganten, linearen Sitzgruppe geschehen ist. Diese Farbe passt besonders gut zu warmen Holztönen. Damit der Pfirsichplüsch und das Holz so richtig freundlich herausleuchten, sind die Wände in einem sanften Grüngrau gestrichen.

6 — Sommernachtstraum

Freundliches Schlafzimmer in fruchtig sonnigen Tönen. Foto über: Pinterest

Schlafzimmer werden gerne in Blau- und Grüntönen gestrichen, damit sie Ruhe ausstrahlen. Doch aufzuwachen und sich in einer sonnig warmen Umgebung zu wähnen, ist auch eine Überlegung wert. In diesem Schlafzimmer spielen Pfirsichfarbe mit Gold und Weiss und schaffen eine sommerlich frische Anmutung in den Raum, welche sich sehr harmonisch anfühlen kann.

7 — Fashion-Kissen

Zwei poppig elegante Zierkissen in warmen Sommerfarben geben einem weissen Schlafzimmer das gewisse «Je ne sais quo». Foto über: @sfgirlbybay

Manchmal braucht ein Raum bloss einen richtig coolen Aufwecker. Das ist in diesem Schlafzimmer mit zwei poppigen Kissen geschehen. Diese zeigen nicht nur ein freches Muster, sondern auch die Farben Pfirsich und Rose. Kissen in dieser Anmutung können Sie gut aus einem modischen Seidenstoff oder alten Foulards nähen.

8 — Röschen ohne Dornen

Schlafen und aufwachen in freundlicher Umgebung. Foto über: The Nordroom

Mit Pfirsichfarbe wird ein langweiliges, kleines Schlafzimmer definitiv aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Diese sonnige, frische Farbe sorgt das ganze Jahr über für Wärme und Sommergefühl. In diesem Schlafzimmer haben die farbigen Wände gleich noch Wandregale bekommen, welche in der gleichen Farbe gestrichen wurden. Auch die Vorhänge wurden im selben Ton gewählt. Dafür ist das Bett klassisch in Weiss bezogen. Ein perfekt gewähltes Zierkissen verbindet alles mit der Wandfarbe.

9 — Ton in Ton

Esszimmer mit rotem Tisch und Wänden in einem Rosenton. Foto aus meinem Portfolio

Pfirsich, Rose und Aprikose müssen nicht zwingend hell kombiniert werden, sondern wirken sehr schön, wenn dunkleres Rot dazukommt. Ton-in-Ton-Abstufungen geben einem Raum Tiefe und lassen die einzelnen Farbabstufungen sinnlich zum Ausdruck kommen. Wenn eine Farbe kombiniert, braucht es einen Ausgleich. So tun einer von rötlichen Tönen dominierten Umgebung neutrales Weiss und Schwarz, goldene Holztöne und grüne Akzente gut.

10 — Farbe für den Schrank

Grosser Schlafzimmerschrank in einem Aprikosenton gestrichen. Foto über: The Nordroom

Schränke, besonders solche, die sich über ganze Wände ziehen, sind selten Prachtstücke. Aber man braucht sie und sie sind praktisch. Um ihnen mehr Persönlichkeit und Stil zu geben, lohnt es sich, sie zu streichen. Und dabei sind die warmen sinnlichen Sommerfarben wie Aprikose, Rose und Pfirsich eine gute Wahl. In diesem Schlafzimmer sind auch die Wände im gleich Ton gestrichen, was alles edler wirken lässt.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

