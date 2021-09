Basler Regierung bestätigt – Wohnbaugenossenschaften diskriminieren Migranten Ausländerinnen und Ausländer sind unter den Mieterinnen und Mietern einer Genossenschaftswohnung krass untervertreten. Thomas Dähler

Andrang bei einer Wohnungsbesichtigung: Für Migrantinnen und Migranten ist es bei den Genossenschaften besonders schwierig, den Zuschlag zu erhalten. Foto: Reto Oeschger

Das dürfte im rotgrünen Basel gar nicht gut aufgenommen werden: Mietwohnungen von Genossenschaften sind nur gerade zu 20 Prozent an Migrantinnen und Migranten vermietet. Das liegt weit unter ihrem Anteil an der Bevölkerung. In anderen Basler Mietwohnungen sind die Ausländerinnen und Ausländer mit 44 Prozent wesentlich besser vertreten. Diese Zahlen hat die Regierung in Beantwortung einer schriftlichen Anfrage von Grossrat Mahir Kabakci (SP) offengelegt.

Die Förderung des genossenschaftlichen Wohnungsbaus mit bezahlbarem Wohnraum liege im öffentlichen Interesse, heisst es in der Anfrage Kabakcis. Ein Kritikpunkt seien dabei die Verschlossenheit und die geringe Bereitschaft, Migrantinnen und Migranten bei der Wohnungsvergabe zu berücksichtigen. Dies sei vor allem bei kleinen und mittleren Wohnbaugenossenschaften der Fall, besonders wenn Personen «mit ausländisch klingenden Namen» sich um eine Berücksichtigung bemühten. Kabakci wollte wissen, ob es dazu Statistiken gebe und ob die Regierung bereit sei, diesem Defizit entgegenzuwirken.