Weihnachtsmarkt in Reinach – Wohltätige Engel widersetzen sich dem garstigen Regenwetter Der Reinacher Weihnachtsmarkt versprühte am Mittwoch Besinnlichkeit bis in den Abend hinein. Tobias Gfeller

Regula und Antonio Humpierre verkaufen am Reinacher Weihnachtsmarkt Produkte zugunsten des Vereins Kinderhilfe Uemi Brasilien. Zum ersten Mal haben sie sich dieses Jahr dafür auch entsprechend gekleidet. Foto: Kostas Maros

Mit Krone und Stern, weissem Gewand aus Seide und einem angedeuteten goldenen Schweif aus Glitzerlametta am Rücken empfangen Regula und Antonio Humpierre die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes in Reinach. Sie verkaufen Konfitüre und Weihnachtsguetsli. «Die meisten habe ich selber gemacht. Einen kleinen Teil davon eine Freundin», verrät die Hobbybäckerin. Sie wolle aber nicht sagen, wie viele Stunden sie dafür in der Küche gestanden habe. Aber schon allein für den Anblick der Leckereien hat sich die ganze Mühe gelohnt.

Seit Jahren verkaufen sie am Reinacher Weihnachtsmarkt Produkte zugunsten des Vereins Kinderhilfe Uemi Brasilien. Zum ersten Mal haben sie sich dieses Jahr dafür auch entsprechend gekleidet. «Wir wollten uns graue Mäuse hinter dem Stand etwas aufpeppen», meint Regula Humpierre lachend. Die vorweihnachtliche Stimmung, für die an ihrem Stand auch die Tannenzweige mit kleinen Engeln darin sorgen, wollen sie auch persönlich versprühen.