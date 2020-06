EuroAirport nimmt Flugbetrieb wieder auf – Wohin Sie ab Mitte Juni wieder fliegen können In knapp einem Monat bedienen diverse Fluggesellschaften wieder den Basler Flughafen. Eine Liste zeigt, welche Destinationen angeflogen werden. kt/jho

Ab Juli soll hier wieder Hochbetrieb sein. Foto: nicole pont

2020 war für den Basler Flughafen bisher dramatisch. Auch die Aussichten sind schlecht. Nur noch 1,8 Millionen Passagiere sollen in diesem Jahr am EuroAirport in Basel ihre Reise antreten. 2019 waren es noch 9,1 Millionen gewesen. Wegen Covid-19 brachen die Passagierzahlen im April und Mai um 99,8 Prozent ein.

Doch die Flughafenbetreiber haben auch eine gute Nachricht für alle mit Fernweh. Ab Mitte Juni plant der EAP die Wiederaufnahme verschiedener Flugverbindungen. Pristina beispielsweise ist ab dem 16 Juni wieder erreichbar, Amsterdam ab dem 21. Juni. Easyjet beginnt ab Juli seinen Betrieb in Basel hochzufahren. Andere Fluggesellschaften wie etwa Air France oder British Airways wollen ab Juli auch wieder Basel bedienen, doch die Destinationen sind noch unklar. Bis Ende Jahr jedenfalls soll ein Grossteil der europäischen Destinationen wieder erreichbar sein.

Passagiere können sich über eine eigens dazu eingerichtete Webpage laufend über den aktuellen Stand und die Gesundheitsmassnahmen informieren.