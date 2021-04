Wegen Corona keine Nachfrage – Wohin mit 50’000 Liter Bier? Händler, die in erster Linie die Gastronomie beliefern, bleiben im Lockdown auf ihrer Ware sitzen. So auch Andreas Klein mit seinem Bierlager und dessen über 750 verschiedenen Sorten. Peter De Marchi

Andreas Klein (graue Mütze) und sein Team bleiben wegen Corona auf ihrem Bier sitzen. Foto: Nicole Pont

Es geht zwei Stockwerke tief unter die Erde, in einen Keller, gute 50 Meter lang, 20 Meter breit. Dort reiht sich Fass an Fass, Harasse an Harasse, Karton an Karton – Bier, so weit das Auge reicht; Bier aus ganz Europa und aus den USA: Der Schlappe Seppl, Tegernsee oder Sudden Death aus Deutschland, Mikkelsen To Øl aus Dänemark, Einstöck aus Island, Gipsy Hill aus London, Tanker aus Estland, Garage aus Barcelona, Firestone Walker aus Kalifornien

Bestimmt 750 Sorten hat Andreas Klein in seinem Bierlager an der Margarethenstrasse in Basel im Angebot, zusammen mit einer kleinen Auswahl an Weinen, Süssmost aus dem Südtirol und Cidre aus Irland. Alles sogenannte Craftbiere, Biere aus mittelgrossen und kleinen Brauereien, Biere von kreativen und experimentierfreudigen Brauern, Biere für Liebhaber, vom einfachen Lager über Ales und Stouts bis hin zum Bier, das zwei Jahre im Eichenfass gelagert wurde und sich trinkt wie ein Wein.