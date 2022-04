Unzufriedene Ex-FCB-Spieler – Wohin führt der Weg von Itten, Ajeti und Caicedo? Cedric Itten wurde degradiert, Albian Ajeti belastet die Clubkasse und Felipe Caicedo ist immerhin noch fürs Nationalteam gut genug. Im Sommer wird sich für sie wohl einiges ändern. Tobias Müller

Spielt wohl nicht mehr lange im Rangers-Trikot: Cedric Itten. Foto: Keystone

Schottland

Eigentlich kann es für Cedric Itten nur noch besser werden, egal was in den nächsten Wochen und Monaten kommt. Der 25-jährige Angreifer von den Glasgow Rangers wurde Anfang Saison an den Bundesligisten Greuther Fürth ausgeliehen. Dort kam Itten zwar zum Einsatz, doch in 18 Meisterschaftspartien gabs nur einen Sieg und viele, viele Niederlagen. Seit Anfang Jahr steht der Basler wieder in Diensten der Rangers, und diese gewinnen zwar regelmässig und teils deutlich, doch das hat nicht wirklich viel mit Cedric Itten zu tun. Der Basler, der noch einen Vertrag bis 2024 hat, stand seit Anfang Februar nicht mehr im Kader und wurde von Trainer Giovanni van Bronckhorst in die zweite Mannschaft degradiert. Eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus scheint unwahrscheinlich, wie der «Football Insider» schreibt.

Ende Saison einen neuen Club suchen muss sich wohl auch Albian Ajeti. Der Stürmer von Celtic Glasgow hat sich zwar von seiner hartnäckigen Oberschenkelverletzung erholt. Doch obwohl der 25-Jährige nun wieder fit ist, scheint er kein fester Bestandteil im Team von Trainer Angelos Postecoglou mehr zu sein. Der «Footballfancast» schreibt, dass die Rechnung mit dem Schweizer Angreifer für die Grünweissen nicht aufgegangen sei: Seit der Übernahme im Sommer 2020 hat Ajeti in 48 Auftritten lediglich neun Tore erzielt. Aufgrund des sportlichen Misserfolgs kombiniert mit den Transferkosten von 5,9 Millionen Pfund sowie 18’000 Pfund Lohnkosten pro Woche kommt das Fussballportal zum Schluss: «Celtics Stürmer Albian Ajeti hat die Finanzen des Clubs erschöpft.»

Österreich

Auch Noah Okafor könnte ein Wechsel bevorstehen. Im Gegensatz zu Ajeti und Itten hat dies allerdings nichts mit sportlichem Misserfolg seiner Mannschaft oder persönlichen Schwächen des Spielers zu tun, im Gegenteil. RB Salzburg ist in der österreichischen Bundesliga seit Ende November ungeschlagen, steht auf Rang 1 und hat bereits 12 Punkte Vorsprung. Und auch der regelmässig eingesetzte Okafor zeigte jüngst erneut seinen Wert, als er beim 2:1-Sieg gegen Austria Wien einen Assist beisteuerte. Vor allem aus der Bundesliga gibts grosses Interesse am Baselbieter. Neben Partnerclub RB Leipzig sollen auch Freiburg, Leverkusen, Hoffenheim und Borussia Dortmund über einen Transfer nachdenken.

Deutschland

Bei Dortmund bereits unter Vertrag steht Manuel Akanji, und weder Fans noch die Clubbesitzer wollen wohl, dass sich daran schnell etwas ändert. Das liegt weniger am jüngsten Treffer des Verteidigers beim 6:1-Erfolg gegen Wolfsburg (ohne Renato Steffen auf dem Platz) als an der Konstanz und der Sicherheit, die Akanji der BVB-Abwehr verleiht. Ebenfalls ein Tor gelang Breel Embolo bei der 1:3-Niederlage von Gladbach (mit Torhüter Yann Sommer) gegen Köln. Es war der achte Saisontreffer für den 25-jährigen Angreifer.

Italien

Fast ein halbes Jahr liegt das letzte persönliche Erfolgserlebnis von Felipe Caicedo zurück, seit Oktober hat der Angreifer von Inter Mailand nicht mehr getroffen. Und es sieht nicht danach aus, als könnte der 33-Jährige diese Statistik in den nächsten Wochen noch wahnsinnig verschönern. Bei den Mailändern kommt Caicedo nicht mehr zum Einsatz, sein Vertrag läuft Ende Saison aus. Immerhin darf sich Caicedo Hoffnung machen, im Winter sein Land stolz machen zu können. Ecuador hat sich für die WM in Katar qualifiziert, trifft dort auf den Gastgeber, Senegal und die Niederlande – und Caicedo stehen «alle Türen offen», beim Event dabei zu sein. So immerhin sagt es Gabriel Wainer, der sportliche Leiter der Nationalmannschaft von Ecuador. 2017 hatte Caicedo den Rücktritt aus der Landesauswahl gegeben, nachdem Trainer Gustavo Quinteros entlassen worden war. Nun, mit der Weltmeisterschaft in Aussicht, erhofft man sich eine Rückkehr des bulligen Stürmers.

Spanien

Der 35. Meistertitel scheint Real Madrid nicht mehr zu nehmen zu sein. Daran konnte auch Ivan Rakitic nichts ändern. Der Mittelfeldspieler von Sevilla traf im Direktduell früh per Freistoss zum 1:0, kurz darauf erhöhte sein Team auf 2:0. Doch die Madrilenen kämpften sich auswärts zurück und gewannen am Ende 3:2. Danach schrieb ein enttäuschter Rakitic auf den sozialen Medien: «Wir haben alles für den Club gegeben. Danke Fans!»



