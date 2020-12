Top-Destinationen 2020 – Wohin die Menschen im Corona-Jahr geflogen sind Der Basler Flughafen hat noch keine definitive Bilanz zum Krisenjahr gezogen. Klar ist: Während die Passagierzahlen insgesamt eingebrochen sind, haben einzelne Ziele verhältnismässig stark zugelegt. Simon Bordier

Auch die grösste Airline am Basler Flughafen, Easyjet, hatte den Passagierverkehr während des ersten Lockdown zwischenzeitlich eingestellt. (Archivbild) Foto: Keystone

Der Traum vom Fliegen konnte 2020 schnell zum Albtraum werden, wie das Beispiel Grossbritannien dieser Tage vor Augen führte: Weil im Südosten Englands eine neue Coronavirus-Variante entdeckt wurde, erliessen etliche Länder ein Landeverbot für Maschinen aus Grossbritannien; Tausende Passagiere blieben über die Weihnachtstage an ihrem Abflugsort stecken. Zudem wurde für die vielen britischen Touristen, die kurz vor dem Erlass des Flugverbots zum Skifahren in die Schweiz eingereist waren, rückwirkend eine zehntägige Quarantäne verordnet. Hunderte Engländer müssen die Zeit eingesperrt im Hotelzimmer oder in der Ferienwohnung absitzen.