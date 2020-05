Kinder fragen Martin Hicklin – Woher weiss ein Sämling, wo oben und unten ist? Das Wachstum beginnt schon lange, bevor man überhaupt etwas oberhalb der Erde sieht. Martin Hicklin

Das Grüne nach oben, die Wurzeln nach unten. Eine Pflanze hat das quasi im Blut.

Wer Pflanzen gern und am liebsten selbst zieht, sät bereits ab Februar oder März für den Sommer an. Die einen Pflanzen verlangen, dass ihre meist winzigen Samen frei am Licht liegen. Andere starten mit dem Keimen, wenn ihre schwereren Samen in die Erde gestossen und im Dunkeln begossen worden sind.