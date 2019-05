«Woher kommst du?» ist nicht unanständig

Zu diesen anderen gehöre ich. Ich verstehe nicht mehr, wie viele mühevolle Schleifen dieser sogenannte Integrationsdiskurs noch drehen möchte. Jetzt heisst es plötzlich, auf die Frage «Woher kommst du?» sollte ich antworten: aus der schwäbischen Provinz. Irgendeiner deutschen Stadt. Dabei weiss jeder, die Frage hinter dieser Frage lautet, wie mein Name in dieses Land eingewandert ist. Was ist die Geschichte zu diesem Namen in diesem Land. Natürlich nervt es einen, wenn die eigenen Äusserlichkeiten für andere ein Merkmal sind, das verrät: Du gehörst nicht dazu. Doch man könnte es auch so verstehen, dass hier einer fragt: «Erzähl mir mehr, denn du gehörst jetzt dazu.» Das Erzählen dieser Geschichte ist vielmehr der Beweis, wie sehr sich das Land verändert hat. Es reicht eben nicht mehr, als Antwort Bottrop zu sagen. Es sind nicht mehr nur die Hugenotten, es sind jetzt auch die Türken, Jugoslawen, Griechen, Syrer und Afghanen.

Ein Einwanderungsland birgt eine Vielzahl von Geschichten in sich. Hinter jeder Geschichte stecken Träume, Hoffnungen, Enttäuschungen, Menschen eben. Was für ein kollektives Verstummen, was für ein Verschweigen der Einwanderungsgesellschaft, wenn die Geschichten nun alle aus Bottrop kämen.

Jahrzehntelang war da ein Mangel im Diskurs: Es fehlten die Stimmen der Eingewanderten. Sie fehlten in der Literatur, den Medien, der Musik. Jetzt, da endlich die Kinder von Einwanderern gebildet genug sind, Teil dieser Gesellschaft sind, stellen sich viele hin und meinen, auf die eigenen Herkunft angesprochen zu werden, wäre der Beweis dafür, dass man nicht mehr dazugehöre. Es sei ausgrenzend, über andere Kulturen sprechen zu müssen, die einen auch geprägt haben, über andere Regionen der Welt. Man solle jetzt so tun, als gäbe es keine Unterschiede. Dabei fordern viele gleichzeitig Identitätspolitik, eine Politik, die Differenzen wahrnimmt und notfalls Massnahmen trifft, Benachteiligungen entgegenzuwirken.

Gleichheit zu behaupten verleugnet Realitäten

Dieser Wunsch vieler Menschen mit hybriden Biografien, endlich in Ruhe gelassen zu werden mit der Frage, woher sie kommen, ist eine ungewollte Absage an die Vielfalt in sich selbst und somit an die Vielfalt dieser Einwanderungsgesellschaft. Es ist seltsam, einerseits Vielfalt zu fordern, doch andererseits von der Vielfalt im eigenen Leben nicht mehr erzählen zu wollen. Wenn viele nun meinen, sie möchten nicht mehr darüber sprechen, dann letztlich, weil der Blick der Mehrheitsgesellschaft gesiegt hat: Sie wollen nicht mehr über das sprechen, was für andere «fremd» ist. Sie assimilieren sich vorauseilend selbst. Ich bin nicht mehr oder weniger deutsch, nur weil mein Name, meine Haut oder mein Akzent erzählen, dass jemand aus meiner Familie nach Deutschland eingewandert ist. Je mehr wir die Bindestrich-Identitäten in den Alltag einbinden, desto selbstverständlicher wird die Einwanderungsgesellschaft sich selbst werden.

Wann haben wir sie satt, die Verkrampftheit im Umgang miteinander?

Es gibt in der US-Literatur über Rassismus das Konzept der Farbenblindheit: «color blind». Insbesondere Vertreter der Linken meinen es besonders gut und möchten Differenzen nicht wahrhaben oder sehen. Wir sind gleich – das möchte dieser Ansatz behaupten. Doch Gleichheit zu behaupten, wo es Differenzen gibt, löscht die Erfahrungen der Minderheiten aus. Es ist befremdlich, wenn nun viele Minderheiten eben genau diese Farbenblindheit einfordern, um sich nicht ausgegrenzt zu fühlen.