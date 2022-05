Kanton Glarus – Wölfe überspringen Zaun und reissen zehn Tiere Wölfe haben zehn Schafe und Lämmer gerissen und ein weiteres Tier verletzt. Nun will der Kanton Glarus ein Regulierungsgesuch stellen, weil die Herde geschützt gewesen sei. Auch im Haslital ist es zu einem Vorfall gekommen.

Die Wölfe haben mutmasslich einen Herdenschutzzaun übersprungen. (Symbolbild) Foto: Boris Rössler (Keystone)

Die Schafe und Lämmer wurden in der Nacht auf Samstag im Gebiet in Matt gerissen, wie der Kanton Glarus am Montag mitteilte. Die Abteilung Jagd und Fischerei geht aufgrund der Anzahl gerissener Tiere von mehr als einem beteiligten Wolf aus. Die Weide war eingezäunt und gilt als geschützt, trotzdem dürften die Wölfe den Zaun hangseitig übersprungen haben, hiess es in der Mitteilung.

Der Kanton Glarus prüft nun zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) eine Regulierung des Wolfsrudels. Da der Angriff im Streifgebiet des letztjährigen Rudels aus dem Kärpf stattfand, kommen die bundesrechtlichen Bestimmungen zur Regulierung von Rudel zum Zug. Ein Regulierungsgesuch wird nun vorbereitet.

Wolf reisst acht Schafe im Haslital

Auch in Schattenhalb BE hat ein Wolf acht Schafe gerissen. Das Jagdinspektorat des Kantons Bern bestätigte am Montag entsprechende Informationen einer Whatsapp-Gruppe des Berner Bauernverbands.

Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die Schafe ungeschützt. Welcher Wolf für die Risse verantwortlich ist, sei noch nicht bekannt, hielt das Jagdinspektorat auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA weiter fest.

Im Kanton Bern haben Wölfe in den vergangenen beiden Jahren jeweils rund 50 Schafe und Ziege gerissen.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.