Coronavirus am Euro-Airport

Es sei eine eigenartige Erfahrung, sagt Flughafendirektor Matthias Suhr. Aktuell gibt es am EAP nur noch fünf Prozent der üblichen Starts und Landungen. Foto: Florian Bärtschiger

Was ist Basel ohne Flughafen?

Wir haben zwar zurzeit praktisch keinen Passagierverkehr. Aber die Frachtflüge finden nach wie vor statt. Das ist ein wichtiges Signal auch an die trinationale Region, dass wir weiterhin unseren Auftrag – die Anbindung an wichtige europäische und im Fall der Fracht auch interkontinentale Destinationen – wahrnehmen und damit den Wiederaufbau auch der regionalen Wirtschaft unterstützen. Aber es ist auch so, dass uns die Krise Dinge bewusst macht, die wir als selbstverständlich betrachtet haben.