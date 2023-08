Wochenduell: Dominator in der Formel 1 – Ist Max Verstappen bereits auf einer Stufe mit Schumacher und Senna? Am vergangenen Wochenende egalisierte der Niederländer Vettels Rekord für die meisten GP-Siege in Folge. Und Weltmeister wird er wohl auch wieder. Doch ist er einer der Grossen? Simon Tribelhorn Benjamin Schmidt

In den Niederlanden egalisierte Max Verstappen den Rekord für die meisten GP-Siege in Folge. Foto: Getty Images

Ja! Der Red-Bull-Pilot bricht seit letztem Jahr Rekord um Rekord und wird auch in den kommenden Jahren seine Dominanz wahren können.

2021 holte Max Verstappen seinen ersten WM-Titel und krönte sich mit 24 Jahren und 73 Tagen gleichzeitig zum viertjüngsten Formel-1-Weltmeister der Geschichte. Jünger als er waren nur Sebastian Vettel (23 Jahre und 134 Tage), Lewis Hamilton (23 Jahre und 300 Tage) und Fernando Alonso (24 Jahre und 58 Tage). Legenden des Motorsports wie Michael Schumacher (25), Niki Lauda (26) oder Ayrton Senna (28) gelang der erste ganz grosse Triumph erst später.

Nun wird Verstappen aller Voraussicht nach Ende Jahr, nachdem er im September 26 Jahre alt wird, bereits den dritten Weltmeistertitel in Serie feiern können. Er wäre der jüngste Fahrer, dem das je gelang. Die Dominanz, die der Niederländer sich nach dem ersten Titel 2021 aufgebaut hat, ist schlichtweg unvergleichlich. Bereits auf 125 Punkte hat er mit Sergio Perez seinen Teamkollegen und Zweitplatzierten der Fahrerwertung distanziert.

Die Liste an Rekorden, die der Red-Bull-Pilot in seinem jungen Alter bereits gebrochen hat, ist beachtlich: Den Rekord als jüngster Grand-Prix-Sieger hat Verstappen bereits 2016 mit gerade mal 18 Jahren geknackt. Die meisten GP-Siege (15), die meisten Punkte (454) und die meisten Podestplätze (18) in einer Saison holte er allesamt 2022. Und er ist auf bestem Kurs, diese Werte 2023 nochmals zu übertreffen.

Mit seinem insgesamt 46. Grand-Prix-Sieg und seinem neunten in Serie egalisierte Verstappen zudem am vergangenen Wochenende in seiner Heimat einen weiteren Rekord, der bereits an diesem Sonntag beim GP von Italien fallen könnte, sollte er sich auch in diesem Rennen zum Sieger krönen. Neun Mal in Folge in derselben Saison wurde nur einer als Erster ausgezeichnet: Sebastian Vettel, ebenfalls bei Red Bull im Jahr 2013.

Auch für Nico Rosberg, seines Zeichens Weltmeister von 2016, ist klar: «Sein Fahrstil ist legendär, und er gehört zu den besten fünf oder sechs aller Zeiten. Er ist auf Augenhöhe mit Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton und Juan Manuel Fangio», sagte der 38-Jährige dieses Jahr im «Sky Sports F1 Podcast».

Verstappen zeigt auch an der WM 2023, dass ihn in nächster Zeit wohl keiner so schnell vom Thron stossen wird. So wird er auch in den kommenden Jahren das Geschehen in der Formel 1 dominieren, sollte kein Konkurrent auf Augenhöhe auftauchen, wonach es im Moment nicht aussieht. Der Niederländer wird noch einige Weltmeistertitel einheimsen können, wodurch er auch in dieser Statistik zu den ganz Grossen stossen wird. Simon Tribelhorn

Ist Max Verstappen bereits auf einer Stufe mit Schumacher und Senna? Ja! Der Red-Bull-Pilot bricht seit letztem Jahr Rekord um Rekord und wird auch in den kommenden Jahren seine Dominanz wahren können. Nein! Ihn jetzt schon zu den Grössten zu nennen, kommt zu früh. Die Aufnahme in diesen Kreis verdient man sich erst durch langjährige Konstanz.

Nein! Ihn jetzt schon zu den Grössten zu nennen, kommt zu früh. Die Aufnahme in diesen Kreis verdient man sich erst durch langjährige Konstanz.

Die sich häufenden Debatten, wer denn nun der dominanteste Athlet aller Zeiten in seiner jeweiligen Sportart ist, sind ebenso ermüdend wie überflüssig. Sportler aus verschiedenen Ären können schwierig miteinander verglichen werden. Fest steht jedoch: Ein 25-Jähriger wie Max Verstappen, der sich eigentlich noch immer im Frühling seiner Karriere befindet, kann noch nicht als einer der Grössten angesehen werden. Weil man sich dies erst mit der Zeit erarbeitet. Deshalb wäre es auch bei seinem dritten WM-Triumph in Folge noch zu früh, um den Niederländer in einem Atemzug mit Michael Schumacher, Lewis Hamilton oder Ayrton Senna zu nennen.

Viele Argumente sprechen dafür, dass der Niederländer dereinst alle wichtigen Rekorde in der Formel 1 brechen wird. Doch noch hat er «nur» zwei Weltmeistertitel auf seinem Konto – Schumacher und Hamilton deren sieben. Auch Sebastian Vettel wurde im Red Bull vier Mal Weltmeister in Folge, konnte seine Erfolge nach seinem Wechsel zu Ferrari aber nicht mehr bestätigen.

Dieses Beispiel zeigt auf, welche Rolle das Auto eines Piloten auf seinem Weg zur Dominanz spielt. Schumacher war im Ferrari über Jahre hinweg nicht zu bremsen, Hamilton dominierte im Mercedes. Doch gab es wohl kaum je eine dominantere Kombination aus Auto, Staff und Fahrer, von der Max Verstappen derzeit bei Red Bull profitiert.

Insbesondere Schumacher hat Verstappen voraus, dass er Weltmeister wurde, obwohl er nicht immer das beste Auto hatte. Der Deutsche heimste seine ersten beiden Titel im Benetton ein, weil er das Maximum aus seinem Boliden herausholte. Auch bei Ferrari hatte er in seinen ersten Jahren mit seinem Fahrzeug zu kämpfen und fuhr dennoch regelmässig aufs Podest.

Schumacher und Senna wussten zudem aus einem deutlich ausgeglicheneren Fahrer- und Fahrzeugfeld herauszustechen, als dies Verstappen derzeit tut. Der 25-Jährige ist derzeit klar der beste Fahrer der Welt, doch man kommt nicht um die Frage herum: Ist er zu gut oder die anderen nicht gut genug? Vor allem Senna lieferte sich über Jahre hinweg eine Art Privatduell mit Alain Prost, seinerseits viermaliger Weltmeister. Der Franzose sowie der frühe Tod des Brasilianers sind wohl die Hauptgründe dafür, weshalb Senna nur auf drei Titel kommt.

Schafft es Verstappen, fünf weitere Weltmeisterschaften zu gewinnen, sich den Rekord für die meisten Rennsiege zu holen, in einem schwächeren Auto WM-Sieger zu werden oder sich auf Augenhöhe gegen einen Konkurrenten seiner Generation (Hamilton 2021 nicht mitgezählt) durchzusetzen, gehört er zu den besten aller Zeiten. Sich darüber jetzt schon zu streiten, kommt einfach noch zu früh. Benjamin Schmidt

