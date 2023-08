Wochenduell: Die Berner in Europa – Ist es gut für die Schweiz, wenn YB Champions League spielt? Die Young Boys bekommen es im Playoff mit Maccabi Haifa zu tun. Danach winken die vielen Millionen der Königsklasse, viele Koeffizientenpunkte – aber wohl auch übermächtige Gegner. Benjamin Schmidt Simon Tribelhorn

A night to remember: Die Young Boys schlagen in der Gruppenphase der Champions League 2021 das grosse Manchester United. Foto: Raphael Moser

Ja: YB kann Koeffizientenpunkte für die Schweiz sammeln. In der Champions League – oder wenn sie aus dieser in die Europa League abrutscht

Ein Schweizer Club, der in der Champions League spielt. Darüber müsste man sich freuen, selbst wenn man es nicht mit den Berner Young Boys hält. Zu selten kam dies in den letzten Jahren vor, seit die glorreichen Zeiten des FC Basel auf der höchsten europäischen Ebene der Vergangenheit angehören.

Die Europa League mag mit Teilnehmern wie dem FC Liverpool dieses Jahr gut besetzt sein. Doch die Schwergewichte des europäischen Fussballs sind nach wie vor in der Königsklasse vertreten. Die Superstars des Weltfussballs könnten bald wieder den Weg in die Schweiz finden. Als Manchester United mit Cristiano Ronaldo vor zwei Jahren im Wankdorf auftrat und Jordan Siebatcheu mit seinem 2:1 den haushohen Favoriten in der 95. Minute stürzte – das war doch was. Solch magische Nächte sind in der Europa League auch gegen einen grossen Gegner kaum möglich. Weil die Bühne einfach eine andere ist.

Klar: Ein europäisches Überwintern und die Aussicht, weitere Punkte für das Uefa-Ranking der Schweiz zu sichern, dürfte ein schwieriges Unterfangen für YB werden. Allerdings könnten die Vorzeichen auch schlechter sein: Durch das Ausscheiden von Dinamo Zagreb in der CL-Qualifikation gegen AEK Athen hat YB die Chance, in Lostopf drei der Gruppenphase aufzurücken. Dies, sofern entweder Braga oder Kopenhagen im Playoff scheitern würden. Wenngleich auch im vierten Topf mit hochkarätigen Gegnern zu rechnen ist, würde dies für YB die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein leichteres Los zu ziehen. Und bekanntlich muss man in der Champions League nur besser als ein Gruppengegner abschneiden, um sich für die K.-o.-Phase der Europa League zu qualifizieren.

Somit würde YB auch im Frühjahr noch europäisch spielen. Ein Szenario, welches selbst dann nicht selbstverständlich wäre, würde der Meister in der Gruppenphase der Europa League antreten. Zumal der Wettbewerb in den letzten beiden Jahren an Qualität gewonnen hat. Noch mehr gilt dies für Servette und – falls die Qualifikation gelingt – Lugano: Beide dürften Schwierigkeiten haben, Punkte zu sammeln. Die Schweizer Hoffnungen ruhen also auf den Young Boys. Ob sie nun Champions League spielen oder nicht.

Dass die Königsklasse YB erneut um einiges reicher machen würde als die Konkurrenz, ist korrekt. Doch würden dann die Solidaritätszahlungen der Uefa an die restlichen Super-League-Vereine auch höher ausfallen. Wovon vor allem die kleineren Clubs profitieren würden. Und wen dies nicht überzeugt: Kommen die Young Boys in der Europa League weit, reissen sie halt auf diese Weise die monetäre Schere zur nationalen Konkurrenz weiter auf. Nur mit weniger Solidaritätszahlungen für den Rest. Benjamin Schmidt



Nein: YB muss möglichst viele Koeffizientenpunkte sammeln, damit die Schweiz ihre Position in der Uefa-Wertung wahren kann. Das gelingt eher in der Europa League

Die Schweiz liefert sich gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit anderen Ländern im Fünfjahres-Nationen-Ranking der Uefa. Sie steht aktuell auf Platz 12, knapp hinter Österreich, der Türkei und Schottland, dicht gefolgt von Serbien und Norwegen. Platz 10, der derzeit von der Türkei belegt wird, garantiert einen direkten Startplatz für die Champions League. Auch in dieser Saison wird die Super League dank der erfolgreichen Europa-Kampagne des FC Basel wieder fünf europäische Startplätze haben.

Um diese gute Position zu wahren oder eventuell gar noch nach vorn zu rücken, müssen die Schweizer Vertreter Lugano, Servette und YB in der bevorstehenden Europacup-Saison Punkte sammeln. Und da sich mit dem FCB der wichtigste Punktelieferant der letzten Jahre nicht qualifiziert hat, ruhen die grössten Erwartungen nun vor allem auf den Berner Young Boys.

Eine Qualifikation für die Champions League würde aber vor allem eines bedeuten: viel Geld für YB, wenig Punkte für die Schweiz. Schon allein die Qualifikation für die Königsklasse würde den Bernern knapp 15 Millionen Schweizer Franken in die Vereinskasse spülen. Doch in der von Weltklassemannschaften gespickten Champions League wird es für den Schweizer Meister wohl wenig zu holen geben.



Auch wenn in der Europa League mit dem FC Liverpool, der AS Roma oder Olympique Marseille ein paar Hochkaräter vertreten sind, hat es dort im Schnitt aus Berner Sicht doch einige Gegner auf Augenhöhe dabei. Deshalb wird in der Europa League die Chance auf ein europäisches Überwintern um einiges höher sein als in der Champions League.

Damit die Schweiz auch in Zukunft weiterhin mit fünf europäischen Startplätzen rechnen kann, wäre es also besser, wenn die Young Boys in der Europa League antreten würden. Und wenn im Idealfall auch Servette und Lugano einige Punkte sammeln würden, dann ergäbe sich daraus ein positiver Kreislauf, der dazu führen würde, dass auch in kommenden Jahren mehrere Schweizer Clubs in europäischen Wettbewerben vertreten sind und somit wiederum Punkte sammeln können.

Auch wenn die Champions League eine ganz andere Strahlkraft hat als die Europa oder Conference League haben wird, hat der FC Basel in der letzten Saison gezeigt, dass man auch in den unterklassigen Wettbewerben magische Nächte erleben und daraus der eine oder andere lukrative Spielerverkauf resultieren kann. Simon Tribelhorn



