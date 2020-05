Abo 2000-Watt-Gesellschaft im futuristischen Garten Eden

In der 2000-Watt-Gesellschaft lägen gerade noch 64 Kilometer Autofahrt am Tag drin. Aber das nur nackt. Ohne Kleiderkauf, ohne Essen und Strom in der Wohnung. Die Bewohner der Erlenmatt machen den Anfang.