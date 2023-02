Ein Besuch in der Fasnachtshalle – Wo Wäägeler und Laternenmalerinnen unter einem Dach werken Dutzende Cliquen haben sich in der Messehalle 2.04 einquartiert. Die Künstlerinnen und Künstler profitieren voneinander. Doch auch von zwei Vorfällen von Vandalismus berichten sie. Andrea Schuhmacher

Claude und Paloma laufen durch die Fasnachtshalle: Jetzt gibt es einen Apéro mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern. Foto: Pino Covino

Claude und Paloma sind seit drei Monaten in der Fasnachtshalle zu Hause. Die junge Hündin begleitet ihr Herrchen beim Laternenmalen in der Halle 2.04 der Messe Basel. Vom strengen Geruch nach Farbe oder dem lauten Hämmern lässt sie sich nicht einschüchtern. Fremde Menschen mag sie aber nicht so: Vor dem BaZ-Fotografen flüchtet sie in ihr Bettchen in Claude’s Malecke.