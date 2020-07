Abgefahren – Wo Verkehrsregeln eher Empfehlungen sind Auf ausländischen Strassen läuft vieles anders, als wir Schweizer es gewohnt sind. Da hilft nur, sich anzupassen, auch wenn es falsch erscheint. Meinung Alexander Müller

Reisen in nahe und ferne Länder bilden. Auch auf der Strasse. Obwohl die Verkehrsregeln auf der ganzen Welt ähnlich sind, ist Autofahren im Ausland mitunter ein Abenteuer. Vielerorts haben sich ganz eigentümliche Verhaltensweisen eingebürgert. In zahlreichen Fahrten auf fünf Kontinenten habe ich in den letzten über 25 Jahren eines gelernt: Häufig ist man gut beraten, wenn man sich dem Verhalten der Einheimischen anpasst, auch wenn manches falsch erscheint.

Eine meiner ersten Fahrten im Ausland führte mich ins Zentrum der tunesischen Stadt Sfax. Damals mit noch wenig Routine und geordnete Schweizer Verhältnisse gewohnt, landeten wir mitten im Stossverkehr auf einem unglaublich chaotischen, dreispurigen Kreisel. Wobei «dreispurig» dort relativ war, effektiv waren es fünf oder mehr «Fahrspuren». Die Autofahrer nutzten jeden freien Zentimeter. Den Kreisel konnte nur befahren, wer aggressiv genug war. Sonst kam man nicht rein – und schon gar nicht wieder raus.

Auf deutschen Autobahnen geben Autofahrer die linke Spur sofort frei, wenn sich ein schnelleres Fahrzeug nähert. In der Schweiz ist das undenkbar.

Sehr gewöhnungsbedürftig war das Verhalten der Verkehrsteilnehmer vor vielen Jahren in Ägypten am Roten Meer. Nachts fuhren sie komplett ohne Licht im Mondschein, und kurz bevor sich zwei Autos kreuzten, schalteten beide Fahrer das Fernlicht ein. Ob sich die Ägypter im Jahr 2020 immer noch blenden, ich weiss es nicht. Andernorts wird man auch als regelkundiger Autofahrer gezwungen, Ungewöhnliches zu tun. Auf Kreta, beispielsweise. Auf der griechischen Insel gibt es ausserhalb der Hauptstadt-Region keine zweispurigen Autobahnen. Die Schnellstrassen auf der Insel sind zwar breit und gut ausgebaut, haben aber nur eine Fahrspur pro Richtung – und einen breiten Pannenstreifen.

Auf Kreta ist es üblich, dass langsamere Fahrzeuge für schnellere Platz machen, indem sie auf den Pannenstreifen wechseln. Das funktioniert dort so selbstverständlich, dass man auch als Tourist schnell die antrainierte Scheu vor dem Überfahren einer Sicherheitslinie verliert. Überhaupt fällt auf, dass es Autofahrern auf der ganzen Welt offenbar möglich ist, in den Rückspiegel zu schauen. Auf deutschen Autobahnen beispielsweise geben Autofahrer die linke Spur sofort frei, wenn sich von hinten ein schnelleres Fahrzeug nähert. In der Schweiz ist das undenkbar. Hier ist der Rückspiegel meist nur Dekoration.

Korrektfahrer als Verkehrshindernis

In Ländern mit Linksverkehr dienen andere Fahrzeuge als nützliche Orientierung. Als Europäer vergisst man dort leicht, dass man auf der anderen Strassenseite fahren sollte. Heikel sind insbesondere Einfahrten und Kreuzungen auf Nebenstrassen ohne Verkehr. Sind viele andere Autos unterwegs, ist es hingegen kein Problem, auf der linken Fahrbahn zu bleiben.

Auch bezüglich Geschwindigkeit ist es selten falsch, sich dem Verkehrsfluss anzupassen. Auch wenn das manchmal bedeutet, schneller als erlaubt zu fahren. Auf amerikanischen Highways, wo alle paar Kilometer ein Cop auf seinen Einsatz wartet, ist auf manchen Autobahnabschnitten dennoch ein Verkehrshindernis, wer sich strikt an das Tempolimit hält. Dann wird man von links und rechts überholt. Es gibt definitiv Angenehmeres, als von einem 40-Tönner mit knapp Tempo 120 überholt zu werden.

Sich im Ausland dem Verkehrsfluss anzupassen, fällt gerade Schweizern schwer. Hierzulande sind viele Autofahrerinnen und Autofahrer so übervorsichtig, dass aus panischer Angst vor einem Blitzkasten und der entsprechenden Busse das erlaubte Tempo häufig gleich um 20 km/h oder mehr unterschritten wird. Ein wenig mehr Gelassenheit wäre auch bei uns wünschenswert.