Energieverschwendung im Büro – Wo Unternehmen sofort Strom sparen können In Schweizer Städten sind Bürogebäude nachts teilweise hell erleuchtet, obwohl dort niemand mehr arbeitet. Strom, der angesichts einer drohenden Mangellage eingespart werden könnte. Maren Meyer

Abends um halb zehn an der Europaallee in Zürich: Bei Google (rechtes Gebäude) brennen die Lichter. Foto: Dominique Meienberg

In Oerlikon leuchtet das Logo des Industriekonzerns ABB, der Eingangsbereich strahlt weisses Licht hinaus in die Nacht, und auf einem grossen Flatscreen im Foyer laufen Unternehmensfilme in Dauerschleife – und das zu nachtschlafender Zeit um Viertel nach zwölf, wenn sie eigentlich niemand mehr zu Gesicht bekommt.