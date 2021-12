Corona-Medienkonferenz des Bundes – Omikron ist auf dem Vormarsch und eine Entspannung nicht in Sicht – «eher das Gegenteil»

«Im Tessin gehen 95 Prozent aller neuen Fälle auf Omikron zurück»

Nun erläutert Mathys die aktuelle Lage anhand von verschiedenen Grafiken. «Omikron ist in der Schweiz angekommen. Die Fallzahlen steigen bereits wieder seit einigen Tagen. Von gestern auf heute wurden über 13'000 neue Infektionen gemeldet, was wiederum die Inzidenz im Lande steigen lässt.» Die aktuelle Inzidenz liege mittlerweile bei 1054 – was einer der höchsten Werte in Europa sei.

Laut Mathys zeigt die Situation im Kanton Tessin auf, was im Rest der Schweiz noch folgen könnte: «95 Prozent aller neuen Fälle gehen dort auf Omikron zurück.»