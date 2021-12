Corona-Medienkonferenz – «Der Anstieg bei den Neuinfektionen scheint sich zu verlangsamen»

Stadler zu Omikron

Tanja Stadler spricht nun über Omikron und was dazu aus wissenschaftlicher Sicht bekannt ist. Die Omikron-Variante des Coronavirus wird die Covid-Epidemie in der Schweiz ab Anfang 2022 prägen und dominant werden.

In England, Schottland und Dänemark werde eine rasche Verbreitung festgestellt. Die Impfung schützt weniger gut als bei Delta. Eine dritte Impfung hat jedoch kurzfristig eine gute Wirkung, wie lange diese anhält, wisse man zurzeit noch nicht.

In Basel wurde Omikron in Abwasser am 14.11. festgestellt. Eine Woche später sei der Anteil bereits auf 1,4 Prozent gestiegen. Dies beruhe auf einer Stichprobe.

«Wir erwarten, dass die Variante dominant wird. Geimpfte werden sich vermehrt infizieren.»

Es gebe Meldungen, dass Verläufe milder seien, so Stadler. Es gebe jedoch dazu keine Daten, dass bei nicht-immunisierten Menschen der Verlauf milder sei. Umgekehrt gibt es Meldungen, dass Verläufe schwerer bei Kindern sind. Auch dazu gebe es keine Daten.

Taskforce-Chefin Tanja Stadler.

Weil sich Omikron schneller ausbreitet, werde die Hospitalisierung stark zunehmen. Das heisst die Auslastung der Spitäler wird bald höher sein als noch mit Delta.

Entscheidend sei nun, dass eine Drittimpfung sehr schnell verabreicht wird, bevor man mit Omikron in Kontakt kommt. Sobald die Fallzahlen in die Höhe schnellen, wird die Testkapazität sehr belastet. Darum sollen genügend Selbsttests zur Verfügung stehen. Sie appelliert zuletzt noch an das Einhalten der Schutzmassnahmen. Vor allem in Schulen sei Lüften enorm wichtig.

Der bisherige Impfschutz sei bei Ansteckungen mit Omikron begrenzt. Laut Stadler schützt die dritte Impfung aber kurzfristig vor Omikron zu 60 bis 85 Prozent.

Zum Thema

Warum Omikron für ein Ende der Pandemie sorgen könnte

Epidemiologen vermuten, dass die neue Virusvariante in absehbarer Zeit für Herdenimmunität sorgen wird. Der Schweiz stehen wegen der tiefen Impfquote aber noch bange Monate bevor.