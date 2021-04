Taskforce: Britische Mutation führt zu mehr Hospitalisierungen

Die Schweizer Covid-Taskforce spricht in ihrer neusten Lagebeurteilung von einer «stabilen oder leicht steigenden Epidemie» in den letzten Wochen.

Eine genaue Analyse der Situation sei momentan durch das veränderte Testverhalten und die fortschreitenden Impfungen schwierig, schreibt die Taskforce in ihrer Mitteilung. «Daten aus der Abwasserüberwachung sind ein vom Testverhalten unabhängiger wichtiger Indikator. Diese bestätigen einen stabilen Trend im April, nach einem Anstieg im Februar und März.»

Trotzdem warnt die Taskforce von einem Anstieg der Hospitalisierungen. Grund dafür ist die britische Virus-Variante, die in der Schweiz mittlerweile dominiert. «In den Schweizer Daten sehen wir einen Trend hin zu einem erhöhten Risiko einer Hospitalisierung wenn ein Patient mit B.1.1.7 infiziert ist. Dementsprechend sind mit Ausbreitung von B.1.1.7 die Wahrscheinlichkeiten einer Hospitalisierung bei positivem Testergebnis gestiegen», heisst es in der Mitteilung. Die Zahl der Corona-Todesfälle in der Schweiz aufgrund der britischen Mutation sei aktuell zu tief, um eine Aussage treffen zu könnten.