Corona-Medienkonferenz - «Lage zugespitzt» | Jetzt soll Armee helfen | IPS-Stationen in 23 Spitälern voll

«Wir sind auf einem Allzeithoch der Ansteckungen»

Jetzt hat Urs Karrer, Vizepräsident, National COVID-19 Science Task Force, das Wort. «Aktuell sind wir auf einem Allzeithoch der Ansteckungen seit Beginn der Pandemie», so Karrer.

Die Experten der Task-Force schätzen, dass es zurzeit in der Schweiz 100'000 – 200'000 infektiöse Personen gibt. «Die Personen, die nächste Woche im Spital landen, sind bereits heute Träger des Virus und können andere Menschen anstecken, bevor sie von ihrer Infektion wissen.»

Laut Karrer gibt es ein realistisches Risiko, dass Triagen nötig sein könnten. «Hinzu kommt, dass bereits jetzt dringliche Eingriffe verschoben werden müssen. Dass die Spitäler noch nicht kollabiert seien, würde die Schweiz dem «super Gesundheitspersonal und der hochwirksamen Impfung» verdanken.

Wie gut die aktuellen Massnahmen in der Schweiz greifen, würde sich in rund zehn Tagen zeigen. «Wenn es mit den Fallzahlen jedoch so weiter geht, könnte das Gesundheitswesen noch vor Weihnachten erschöpft sein.»

Laut Karrer werden in der Schweiz aktuell vor allem Covid-Patienten im Alter von 40- bis 70 Jahren in den Spitälern behandelt, die sich nicht impfen liessen. «Bei der zweiten Gruppe der Patienten in den Intensivstationen handelt es sich um ältere Personen, die bisher noch keine Booster-Impfung erhalten haben.»

Auch der Vizepräsident der Task-Force ruft die Bevölkerung zu Impfen auf. «Diese schweren Verläufe könnten verhindert werden.»