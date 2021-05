Geteilte Mobilität – Wo sind eigentlich die fahrenden Eier? Mit 65’000 Franken hat der Kanton Basel-Stadt das Projekt Enuu subventioniert. Nun sind die vierrädrigen Kleinautos für «mindestens zwei Monate» aus dem Verkehr. Martin Regenass

Perfekter Parkplatz in einer Baumrabatte an der Klybeckstrasse: Ein Enuu im Januar. Foto: Martin Regenass

Während rund zweier Wochen war im Januar ein Einpersonen-Elektrofahrzeug der Firma Enuu an der Klybeckstrasse parkiert. Vom letzten Benutzer sauber abgestellt auf einem Parkplatz in einer Baumrabatte, trotzte das Mietelektrovehikel den garstigen Bedingungen und wartete auf einen neuen Kunden – oder dass es jemand der Betreiberfirma wieder mit Strom betanke. Nun sind die Fahrzeuge mit der Form, die an ein Ei erinnert, gänzlich aus dem Stadtbild verschwunden. Wie die Betreiber gegenüber registrierten Kunden in einem Schreiben erklären, wird der Service seit dem 15. Mai in Basel für «mindestens zwei Monate» ausgesetzt.

Zwar könnten sich mögliche Nutzer immer noch für den Gebrauch der Enuu registrieren, jedoch ohne damit fahren zu können. Als «Hauptgrund» für den Abzug der Fahrzeugflotte aus dem Stadtgebiet macht das Enuu-Team «die Durchführung eines wichtigen Hardware-Updates» in den Fahrzeugen verantwortlich. Ob es sich dabei um den Einbau resistenteren Materials handelt – manchmal waren abgerissene Rückspiegel und anderer Vandalismus daran zu beobachten –, teilen die Verantwortlichen in dem Kundenschreiben nicht mit. Ebenso verlieren sie kein Wort über die Nebengründe des Rückzugs.

In Biel und Zürich verschwunden

Nutzer des vierrädrigen Angebots dürfen optimistisch sein. «Wir werden wieder da sein und freuen uns schon darauf, euch alle auf den Strassen herumfahren zu sehen!» Zu welchem Zeitpunkt genau das «Update» fertig ist, dazu bleibt die Firma eine Antwort schuldig. Damit bleiben Spekulationen im Raum, ob die Gefährte überhaupt je wieder in Basel auftauchen. Wie ein Blick auf die App von Enuu zeigt, führt das Unternehmen neben dem Standort Basel nur noch den Standort Berlin auf. Biel und Zürich, wo Enuu sein Angebot auch zu verkaufen versuchte, tauchen auf der App nicht mehr auf.

Wie die «Basellandschaftliche Zeitung» im Januar berichtete, hat sich Enuu aus Zürich zurückgezogen. Der Betrieb in Biel sei zum Jahreswechsel vorübergehend eingestellt worden. Das Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt kündigte das Projekt im Juni 2019 hochtrabend an. Enuu fördere das gemeinsame Nutzen von vierrädrigen Elektroleichtfahrzeugen und leiste mit dieser Innovation einen Beitrag zur kombinierten Mobilität, hiess es in einem Communiqué. Diese «Alternative für Autofahrten in der Stadt» subventionierte das Bau- und Verkehrsdepartement mit 65’000 Franken.

