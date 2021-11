SVP-Politiker fragt nach – «Wo sind die steuerfinanzierten Enuus abgeblieben?» Der Basler SVP-Grossrat Joël Thüring will vom Regierungsrat wissen, ob mit den vierrädrigen Elektrofahrzeugen noch zu rechnen sei. Basel-Stadt hat das zweijährige Projekt mit 65’000 Franken subventioniert. red

«Aktenzeichen XY … ungelöst». Die Enuus sind bereits seit einem halben Jahr aus dem Basler Stadtbild verschwunden. Foto: Franziska Rothenbühler

Sie sehen ein wenig aus wie fahrende Eier: die Elektrofahrzeuge der Firma Enuu AG aus Biel. Der Kanton Basel-Stadt hat 2019 ein Projekt mit diesen Gefährten mit 65’000 Franken subventioniert. Das Ziel: während zweier Jahre das gemeinsame Nutzen von vierrädrigen Elektroleichtfahrzeugen zu fördern und damit eine Alternative zu Autos anzubieten. Im Mai 2021 mussten die Mini-Autos gemäss Mitteilung des Herstellers jedoch für «zwei Monate» aus dem Stadtbild entfernt werden. Der Grund: Man müsse ein wichtiges Hardware-Update durchführen.

Inzwischen, ein halbes Jahr später, sind die Vierräder immer noch nicht zurück. Aus diesem Grund will SVP-Grossrat Joël Thüring nun in einer Interpellation vom Regierungsrat erfahren, ob die Enuus momentan überhaupt verfügbar sind. Weiter will er wissen: «Falls ja, weshalb sind diese Fahrzeuge nicht mehr verfügbar, obschon das Projekt für zwei Jahre angelegt und vom Kanton Basel-Stadt mitfinanziert wurde?»

Falls der Anbieter vertragliche Pflichten verletzt hätte und aus diesem Grund nicht mehr im Raum Basel vorhanden sei, fragt der SVP-Politiker nach, werde man dann gerichtlich gegen die Enuu AG vorgehen und die gesprochenen Beiträge vom Anbieter allenfalls zurückfordern?

«Unausgegorene Mobilitätsformen»

In seiner Interpellation wirft er zudem die Frage auf, inwiefern es sinnvoll sei, mit Steuergeldern «unausgegorene neue Mobilitätsformen» zu unterstützen, ohne vorher Analysen bei anderen Städten, die Erfahrung mit Enuu haben, einzuholen. Dabei nimmt Thüring auch Bezug auf das neue Veloverleihsystem Velospot. Dieses wurde vom Kanton mit 2,1 Millionen Franken mitfinanziert – und scheint erst beschränkt auf Anklang zu stossen.

