Einkehren: Restaurant Hotel Rathausstübli Laufen – Wo sich Curry und Cordon bleu ein Stelldichein geben Seit 25 Jahren verwöhnt Ratnam Sivagnananthan mit seinem Team die Gäste im Rathausstübli. Wer so lange am gleichen Ort die Stellung hält, macht vieles richtig. Heiner Oberer

Schmeissen den Laden: Ratnam (M.) und Ananthanayaki Sivagnananthan (l.) und Brigitte Valente. Foto: Nicole Pont

Rathausstübli? Seit wann wird in der urigen Beiz in Laufen, das von seinen Einwohnern und Einwohnerinnen liebevoll «Stedtli» genannt wird, gewirtet? Gute Frage. Darum: Nachfrage bei der Stadtverwaltung. Nach anfänglicher Ratlosigkeit schalten sich zwei zuvorkommende Herren ein, die für kurze Zeit ins Archiv verschwinden. Leider fördern sie nichts zutage – ausser, dass das Rathausstübli im Jahr 1956 renoviert wurde. Zur weiteren Information händigen sie mir den 350-seitigen Band «Laufen – Geschichte einer Kleinstadt» aus. Dort ist nichts über das gesuchte Restaurant zu finden. Dafür Erkleckliches über Sitten und Gebräuche im Gastgewerbe im 16. Jahrhundert in Laufen: «Dass das Spielen verboten und den Wirten nicht gestattet war, ‹gemeine Weiber lenger dann vber ein Nacht› in ihrem Hause zu behalten …»