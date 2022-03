Wahlkampf in Serbien – Wo Putin noch ein Held ist Serbien möchte der EU beitreten, das Balkanland erhält Milliarden aus Brüssel. Trotzdem bejubeln viele den Kremlherrscher. Eine Rolle spielen Gas, Gott und Geschichte. Enver Robelli

Enthemmter Ultranationalismus: Anhänger von Wladimir Putin während einer prorussischen Kundgebung in Belgrad. Auf dem Plakat rechts steht: «Der russische Soldat befreit Europa wieder vom Faschismus.» Foto: Andrej Isakovic (AFP)

Während in der Ukraine der russische Angriffskrieg tobt, beginnt in Serbien gerade die heisse Phase des Wahlkampfs. Das Balkanland wählt am 3. April ein neues Parlament und einen neuen Staatschef. Für Amtsinhaber Aleksandar Vucic sind es keine einfachen Tage, weil er angesichts des Blutbads in der Ukraine mehrere Rollen gleichzeitig zu spielen versucht. Denn er will es sich weder mit der EU und den USA verscherzen noch die Gunst Russlands verlieren.