Welch Balsam für die Fasnachtsseele! Am Vorabend des Morgestraichs stellt das Fasnachts-Comité als kleinen Ersatz zum abgesagten Drummeli eine Solonummer als Video auf Youtube.

Die Organisation war im vergangenen Jahr nicht zu beneiden, als sie an die Produktion des Drummeli 2021 ging. Die Corona-Pandemie zwang das Comité zu einem Slalomlauf: Anfänglich zog es – wie in den vergangenen neun Jahren – das Musical-Theater als Durchführungsort in Betracht, dann kam die Event-Halle der Messe Basel als schutzsicherere Möglichkeit ins Spiel. Plötzlich ging gar nichts mehr.