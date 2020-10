Herbstmesse vor über 100 Jahren – Wo Krokodilmädchen auftraten und Hunde Klavier spielten Zum 550-jährigen Bestehen der Herbstmesse machen wir einen historischen Rundgang über die Messeplätze von damals. Welche Absurditäten in früheren Jahrhunderten feilgeboten wurden, macht einen wahrhaftig stutzig. Robin Rickenbacher , Katrin Hauser

Der Barfüsserplatz um 1900 – auch damals strömten die Massen zur Messe. Illustration: Verschwundenes Basel – Bildarchiv

In diesem Jahr gibt es für die Basler aufgrund der Corona-Pandemie kein Herbstmesse-Erlebnis. Das ist nicht einmalig in der Geschichte der «Mäss», aber doch selten: 1721 und 1722 wurde sie wegen der Pest abgesagt, 1831 wegen Cholera und 1918 aufgrund der Spanischen Grippe. Können in diesem Jahr keine Attraktionen, wilde Bahnen und fantastische Stände bewundert werden, so soll ihnen doch hier angemessen Platz eingeräumt werden. Wir nehmen Sie mit auf einen Gang über die «Mäss». Anlässlich des 550-Jahr-Jubiläums der Herbstmesse zeigen wir Ihnen Skurriles, Wunderbares und Absurdes aus der Historie.