Flott unterwegs: Tschechiens Staatsoberhaupt Petr Pavel. Foto: AFP

Der tschechische Präsident Petr Pavel ist beim Motorradfahren ohne Helm und Schutzkleidung erwischt worden. Nachdem der Fernsehsender CNN Prima News ein Handyvideo des Vorfalls veröffentlicht hatte, räumte der 61-Jährige am Donnerstag die Fahrt ein.

«Ich erkenne meinen Fehler an und entschuldige mich für diesen offenkundigen Verkehrsverstoss», schrieb das Staatsoberhaupt.

Er sei nur kurz auf dem Weg zur Tankstelle gewesen, um die Reifen aufzupumpen, rechtfertigte sich Pavel. Der Präsident ist auf dem Video in seiner Freizeit in kurzen Hosen zu sehen. Nun kündigte er an, an einer Benefizveranstaltung für Motorradfahrer teilzunehmen, die nach Unfällen auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Dort werde er einen Geldbetrag spenden, der höher liege als das in solchen Fällen übliche Bussgeld.

Beobachter der Szene hatte sich gewundert, als der Präsident sich aufs Motorrad schwang: Der eine meinte, «er solle sich an die Regeln halten» und ein anderer frage, «wo ist sein Helm?», schrieb Prima News.

Verkehrsexperten sprachen von einem schlechten Vorbild für die Jugend. Der Präsident geniesst in Tschechien Immunität und kann strafrechtlich nur bei Hochverrat und schweren Verstössen gegen die Verfassung belangt werden. Pavel steht seit Anfang März an der Spitze des Nato- und EU-Mitgliedstaats. Er gilt als leidenschaftlicher Motorradfahrer, der seine Maschine sogar auf Dienstreisen nutzt.

Auch Putin ohne Helm und Sicherheitsgurt

Auch der russische Präsident Wladimir Putin gilt als leidenschaftlicher Motorradfahrer. Im August 2019 hatte er ohne Helm einen Motorrad-Korso angeführt. Ziel war eine Motorradshow des patriotischen Clubs «Nachtwölfe» auf der Krim.

Laut der Moscow Times wurden deswegen Beschwerden laut. Mindestens zwei Personen hatten bei den Behörden Beschwerde eingereicht und behauptet, Putin habe gegen russisches Recht verstossen, indem er keinen Helm getragen habe. Ein Anwalt hatte die Verkehrspolizei dazu aufgefordert, die dafür vorgesehene Busse von umgerechnet 15 Dollar zu kassieren.

August 2019: Wladimir Putin zusammen mit dem von Moskau ernannten Krim-Regierungschef Sergei Aksjonow auf dem Weg nach Sewastopol. Foto: Keystone

Putin 2018 bei der Eröffnung der Krimbrücke als Lastwagenchauffeur. Foto: Keystone

Eine ähnliche Kontroverse löste Putin ein Jahr zuvor aus, als er bei der Eröffnung der Krimbrücke ohne Sicherheitsgurt am Steuer eines Lastwagens gefilmt wurde. Damals hiess es, dass die Brücke noch nicht offiziell geöffnet gewesen war, als er sie überquert hatte.

