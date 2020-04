Suchspass – Wo ist Roger Federer? In Anlehnung an die Kinderbuchserie «Wo ist Walter?» hat ESPN ein Wimmelbild mit Tennisstars veröffentlicht. Gesucht wird der Basler Tenniscrack. nih

Ja, wo ist er? Wo ist Roger Federer? kein Anbieter Eine Twitter-Nutzerin hat den Schweizer gefunden. Erstellt hat das Wimmelbild die mexikanische Redaktion von ESPN. Twitter Dieser Nutzer hat ein wenig länger benötigt. Twitter 1 / 3

Wer kennt es nicht? «Wo ist Walter?», die Kinderbuchreihe des Briten Martin Handford, die 43 Millionen Mal in über 33 Ländern in 22 Sprachen verkauft wurde. Nahezu jedes Kind hat mindestens einmal in seiner Kindheit in den grossformatigen, detailreichen Wimmelbildern die Figur des Weltenbummlers Walter gesucht.

Nun hat die mexikanische Redaktion von ESPN ein Wimmelbild in Anlehnung der «Wo ist Walter?»-Kinderbuchreihe veröffentlicht. Das Bild besteht aus Fotos von Tennisstars. So sind etwa Rafael Nadal, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Nick Kyrgios und Stan Wawrinka zu erkennen. Und wer gesucht wird? Nun, «Walter» ist Roger Federer.

«Roger is like God, he is everywhere!»

Die Twitter-Nutzer sind amüsiert vom Bild. Während manche Nutzer stolz twittern, dass sie Federer nach einer 30-minütigen Suche gefunden haben, nehmen es andere beinahe philosophisch. Jemand schreibt beispielsweise: «Roger is like God, he is everywhere!»

