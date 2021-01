Die Geschwätzigkeit der Politiker und Experten auf allen Kanälen nervt BaZ-Kolumnist Philipp Probst. Hier Bundesrat Alain Berset an einer Pressekonferenz. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Auf dem Weg von Riehen in die Stadt mit dem 34er-Bus meldet sich eine Frau bei mir: «Hinten im Bus hat es eine Pfütze mit einer roten Flüssigkeit. Sieht aus wie Blut.» Boah! Meine Fantasie dreht im Krimi-Modus. Wo sind die Leiche, die Tatwaffe, der Mörder? An der nächsten Haltestelle verschaffe ich mir einen Überblick über den Tatort. Tatsächlich: Bei der Tür 3 hat es rote Tropfen am Boden, eine Blutspur führt zum Vierersitz, dort ist eine rote Lache. Aber ob das Blut ist? Keine Leiche, keine Tatwaffe, kein blutverschmierter Mörder. Wahrscheinlich ist einem Fahrgast doch nur eine rote Flüssigkeit ausgelaufen. Vielleicht Tomatensaft. Oder Randensaft.