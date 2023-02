Gelungene filmische Umsetzung – «Wo ist Anne Frank?» erzählt die Geschichte anders Ari Folman, preisgekrönter Regisseur von «Waltz with Bashir», hat das Schicksal der jungen jüdischen Tagebuchschreiberin verfilmt. Markus Wüest

Die animierte Anne Frank und ihr weltbekanntes Tagebuch. Grafik: Purple Whale Films

Das Tagebuch der Anne Frank ist womöglich eines der berühmtesten Bücher überhaupt. Wie sich die jüdische Familie in einem Hinterhaus in Amsterdam vor den Nazis verstecken musste und am Ende doch in deren Fänge geriet – wer hat davon noch nie gehört? Anne Franks Vater Otto war der Einzige der Familie, der den Holocaust überlebte. Er zog zu seiner Schwester nach Birsfelden. So erklärt sich auch, weshalb der Anne-Frank-Fonds in Basel daheim ist.

Mit den Mitteln aus diesem Fonds entstand der Film «Wo ist Anne Frank?». Als Regisseur gewonnen wurde Ari Folman. Er hat mit seinem Debüt «Waltz with Bashir» – eine filmische Umsetzung seiner Erlebnisse als israelischer Soldat im Libanonkrieg – im Jahr 2008 für Aufsehen gesorgt.

Auch «Wo ist Anne Frank?» ist ein Animationsfilm, also gezeichnet. So wie es schon «Waltz with Bashir» war. Folman erzählt dabei nicht das kurze Leben der Anne Frank nach – sie starb Anfang 1945 15-jährig im KZ Bergen-Belsen –, sondern transportiert die Geschichte sehr geschickt in unsere Zeit. Er nutzt dabei einen Kniff: Indem er nicht auf Anne Frank fokussiert, sondern auf Kitty, die imaginäre Figur, an die Anne ihre Einträge schrieb, gewinnt er viel erzählerische Freiheit.

So nimmt diese Kitty, rothaarig und blauäugig, in unserer Zeit Gestalt an. Und zwar als die Vitrine, in der das Originaltagebuch ausgestellt ist, während eines Sturms in die Brüche geht. Kitty findet allmählich heraus, was mit Anne passiert ist. Und sie besucht in Amsterdam all die Orte und Plätze, die an Anne Frank erinnern. Aber sie ist manchmal auch wieder zurück im Hinterhaus, dort, wo Anne Frank sich zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester Margot rund zwei Jahre versteckte.

Das ist, rein vom künstlerischen Standpunkt betrachtet, stark gezeichnet und animiert. Die Geschichte wird gut erzählt, und Kitty ist eine sympathische Figur. So wie sich Anne auf dem Dachboden allmählich Peter van Pels annähert, findet Kitty in einem Peter der Neuzeit einen Verehrer, einen Freund. Die Familie Van Pels war auch im Hinterhaus versteckt.

Kitty (links) und Anne Frank in der Amsterdamer Wohnung, vor dem Umzug ins Hinterhaus. Grafik: Purple Whale Films

Die Absicht hinter dem Film ist klar spürbar: Er wendet sich an ein junges Publikum. Deshalb auch der etwas merkwürdige Schluss: Nachdem Kitty zusammen mit Peter auf dem Areal des ehemaligen KZ Bergen-Belsen das Grab von Anne Frank gefunden hat, kehrt sie nach Amsterdam zurück und setzt sich dort für Flüchtlingskinder ein, die in den Niederlanden keine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. In Amsterdam wird Anne Frank zwar überall vermarktet, doch es wird nicht in ihrem Sinn und Geist gehandelt.

Diese Verknüpfung der systematischen Ausrottung der Juden – und damit der jüdischen Kinder – mit dem Schicksal der jungen (Boots-)Flüchtlinge von heute ist irritierend. Klar: So kann man die Jugendlichen, die «Wo ist Anne Frank?» anschauen, vielleicht besser für den Stoff interessieren. Indem man ihn in der Neuzeit verankert. Aber der Vergleich hinkt auf zu vielen Ebenen, um zu funktionieren.

An den Haaren herbeigezogen

Die letzten fünf, zehn Minuten des Films wirken an den Haaren herbeigezogen. Das ist schade, weil der Rest absolut trägt. Anne Frank ist im Film rebellisch und wortgewandt. Das wirkt überzeugend. Dass ihr Alter Ego Kitty am Ende eine Art Jeanne d’Arc der Flüchtlinge aus Afrika und dem arabischen Raum wird – daran muss man sich gewöhnen.

Noch etwas irritiert. Die Nazis werden als überlebensgrosse, dämonische Übermenschen dargestellt. Sie tragen alle eine Art weisse Maske und erinnern, wenn sie in Massen marschieren, an die Stormtrooper aus «Star Wars» oder an Krieger aus «Herr der Ringe». Damit werden die Täter gewissermassen entmenschlicht.

Die gesichtslosen, übermenschlich grossen Nazi-Soldaten. Grafik: Purple Whale Films

Wäre es besser gewesen, Ari Folman hätte sie als blonde, blauäugige Arier dargestellt? Nein, wohl auch nicht. Aber durch diese Dämonisierung könnte – gerade bei jugendlichem Publikum – in Vergessenheit geraten, dass die SS eben nicht aus Dämonen rekrutiert wurde, sondern aus «normalen» Menschen bestand.

Genug der Kritik: «Wo ist Anne Frank?» ist ein sehenswerter, gut gemachter Animationsfilm, der schon an verschiedenen Filmfestivals vorgeführt und auch zweimal ausgezeichnet wurde. Ab 23. Februar ist er nun auch in den Kinos der Deutschschweiz zu sehen.

Markus Wüest ist Kulturchef der BaZ und stellvertretender Chefredaktor. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.