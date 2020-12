Regierungsporträt – eine Kritik – Wo ist Ackermanns Stilberaterin? Ist das eine Gesandte von Kim Jong-un oder die echte Tanja Soland? Das offizielle Foto der Basler Regierung lädt zum Schmunzeln ein. Meinung Dominik Heitz

Der Chef und seine Praktikanten: Das ist die neue Basler Regierung.

Da steht er nun, der neue, ab Februar 2021 amtierende Regierungsrat – etwas breitbeinig und in der heute ach so notwendigen Corona-Distanz. Das gibt ihm immerhin die Möglichkeit, auf Gesichtsmasken zu verzichten. Und man darf beruhigt sagen: Mit Masken sähen sie nicht besser aus.

Zuvorderst in der Mitte posiert Präsident Beat Jans wie der Chef einer Grossbank, der sich freut, dass die Konzernverantwortungsinitiative abgelehnt worden ist. Seine drei Kollegen Kaspar Sutter, Lukas Engelberger und Conradin Cramer (hintere Reihe von links) stehen ihm in nur wenig nach: Auch sie zeigen sich in Anzug mit Krawatte sowie sauberem Schuhwerk. Lukas Engelberger hat sogar noch auf ein Gilet zurückgegriffen; deshalb darf er sein Jackett auch offen tragen.