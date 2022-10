Serie «Pistol» über die Sex Pistols – Wo immer sie spielten, brachen Schlägereien aus Keine Band hat die Verhältnisse ihrer Zeit so treffend brutal vertont wie diese Punks. Darum verbrannten sie auch so schnell, wie die Miniserie von Danny Boyle zeigt. Jean-Martin Büttner

Sie kämpften gegen die britische Lethargie, die Monarchie und die fett gewordene Rockkultur, deren bekannteste Vertreter in Stadien auftraten, wo keiner sie sehen konnte: die Sex Pistols auf der Bühne. Graham Wood / Getty Images

«Von diesem Tag an», erinnerte sich Steve Jones, der Gitarrist, «ging es nicht mehr um die Musik und nur noch um die Medien.» Denn an diesem Tag wurden sie landesweit berühmt. Zugleich begann ihr Abstieg ins Chaos und in die Selbstzerstörung. Die Sex Pistols explodierten, in der Folge sollten sie implodieren. Schon ein Jahr später war alles zu Ende.