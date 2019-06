Wo hilft uns der Markt?

Für mindestens ebenso bedenklich wie die Quasi-Metaphysierung als Naturgesetz halte ich allerdings die Verteufelung des Marktes. Denn was ist der Markt? Zunächst einfach ein Zuteilungsmechanismus für Ressourcen. Das mit dem Markt verbundene Menschenbild derökonomischen Rationalität, also das Denken in Kosten und Nutzen, begreift Verhalten essenziell als Folge von Präferenzen, Anreizen und Restriktionen. Das klingt trocken, nüchtern und abstrakt, kommt aber erstaunlich weit in der Erklärung menschlichen Tuns – sogar auch in zunächst scheinbar marktfernen Bereichen wie Beziehungsanbahnung oder Delinquenz. Und «nüchtern» ist ja per se nichts Schlechtes gerade in Zeiten, die nur allzu oft bestimmt werden von den dichotomischen Weltbildern der Identitätspolitik oder derNostalgie eines ökonomischen Milchmädchen-Nationalismus.

Der Vorteil des Marktmodells

Vor allem aber liegt der Vorteil des Marktmodells darin, dass man für seine Anwendung wederunbedingt an das Gute im Menschen glauben muss, noch überhaupt sicher zu wissen braucht, was gut für den Menschen sei. Ich persönlich bin immer recht skeptisch, wenn jemand absolut zu wissen glaubt, was gut für mich wäre. Oder für den Rest der Menschheit. Ich für meinen Fall glaube an Autonomie, also die Selbständigkeit, Willensfreiheit, Eigenbestimmung des Individuums. Ich bin überzeugt von der Richtigkeit und Humanität einer politischen Philosophie, die den einzelnen Menschen in seiner Einzigartigkeit in den Mittelpunkt stellt, nicht irgendein Kollektiv.

Für Jean Ziegler erscheint die weltweite Zivilgesellschaft mit ihren sozialen Bewegungen als neues historisches, gar revolutionäres Subjekt. Auch andere Kommentatoren erkennen unter der Etikette «Millennial Socialism» eine neue transnationale Bewegung, die wichtige Anliegen wie Klimaschutz oder die Würde der Arbeit vertritt. Doch bei aller Vielfältigkeit basiert auch der «Millennial Socialism» letztlich auf dem Gedanken, dass das Kollektiv nicht korrumpierbar sei. Woraus sich eine Vorliebe für staatliche Intervention ableitet und zugleich ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber privater, individueller Initiative.

Am Ende gehts um Ergebnisse

Der Markt ist nicht nur das Handlungsmodell des Individualismus (und der wiederum ist unter anderem das Gegenteil von Identitätspolitik), sondern kann auch auf einer praktisch-politischen Ebene als Paradigma zu besseren Problemlösungen führen. Das Framing als Marktproblem inspiriert oftmals zielführende Ansätze. Man gelangt beispielsweise zu politisch durchsetzbareren Lösungen, wenn man die globale Erwärmung als Folge ökonomischer Externalitäten erklärt. Und nicht als Erzählung globaler sozialer Ungerechtigkeit präsentiert. Auch wenn das weniger trocken klingt. Am Ende gehts schliesslich um Ergebnisse.

