Jetzt hat Basel einen Hesse-Platz – Wo Hermann Hesse einst den «Steppenwolf» schrieb Die ganze Welt verbindet den Autor mit der Stadt am Rheinknie – nur die Baslerinnen und Basler selber noch nicht. Der Hermann-Hesse-Platz in der Rheingasse soll das ändern. Vivana Zanetti

Paul Haffner, Präsident der Nomenklaturkommission, Hesse-Enkel Silver Hesse, die Autorin Helen Liebendörfer, Regierungsrätin Stephanie Eymann, Literaturwissenschaftler Alexander Honold und der ehemalige Regierungsrat Baschi Dürr auf dem neu benannten Hermann-Hesse-Platz. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

An einem namenlosen Platz im «minderen Basel» fand an einem kalten, regnerischen Tag im Dezember eine ansehnliche Gruppe Menschen zusammen. An einem bis anhin namenlosen Platz muss gesagt sein. Und auch nicht an einem zufällig gewählten Tag. Am 10. Dezember 2021 – auf das Datum genau 75 Jahre nachdem der weltbekannte Autor den Nobelpreis für Literatur erhalten hatte – wurde eine unbebaute Ecke der Rheingasse als Hermann-Hesse-Platz eingeweiht. Regierungsrätin Stephanie Eymann, der Kantonsgeometer und Präsident der Nomenklaturkommission Paul Haffner, sowie Alexander Honold, Literaturwissenschaftler und Mitglied des Basler Hesse-Komitees, begrüssten zum pandemiebedingt ohne Apéro durchgeführten Anlass.