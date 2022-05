Verraten Sie uns Ihr Lieblingslokal – Wo gibt es den schönsten Aussensitzplatz der Region Basel? Der Sommer ist angebrochen, und die Restaurants, Beizen und Cafés warten mit Sitzplätzen im Freien auf ihre Gäste. Welches ist Ihr Lieblingsort? Mirjam Kohler Isabelle Thommen

Welche Beiz oder welches Café hat den schönsten Aussensitzplatz der Region? Symbolbild: Anna-Tia Buss

Sonnenschein, und das Thermometer steigt auf über 25 Grad Celsius: Endlich ist der Sommer da. Gartenbeizen, Innenhöfe, Terrassen und zahllose weitere Aussensitzplätze laden in der Region zum gemütlichen Beisammensein.

Seit der Corona-Pandemie gibt es so viele Sitzmöglichkeiten im Freien wie nie zuvor. In der Stadt Basel hat etwa die Regierung entschieden, dass die grossflächige Aussennutzung für Gastrobetriebe auf der Allmend bleiben darf. Grünes Licht also für alle, nach Lust und Laune im Freien zu essen und zu trinken.

Höchste Zeit, dass Sie uns Ihren Lieblingsplatz zeigen: Wo nehmen Sie am liebsten Ihren Apéro nach der Arbeit? Wo essen Sie am liebsten gemeinsam mit Familie, Freundinnen und Freunden? Wo lassen Sie sich beim Kaffeetrinken am liebsten die Sonne ins Gesicht scheinen?

Einsendeschluss: Montag, 16. Mai 2022. 23.59 Uhr

