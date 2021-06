Umfrage zur Sicherheit in Basel – Wo fühlen Sie sich nachts unwohl? Um welche Stellen in Basel machen Sie nachts einen grossen Bogen? Wir besuchen die meistgenannten Orte gemeinsam mit einem Spezialisten der Basler Polizei. Dina Sambar

Der Schützenmattpark: Ein Ort, der immer wieder genannt wird, wenn es um das Sicherheitsempfinden in der Nacht geht. Foto: Tino Briner

Dunkle Parks, einsame Parkhäuser, Unterführungen oder ein schlecht beleuchteter Strassenabschnitt – gibt es Orte in Basel, an denen Sie sich nachts allein unwohl fühlen oder gar Angst haben? Und wüssten Sie gern, welche Sicherheitstipps die Polizei zu diesen Orten hat? Falls ja, nehmen Sie doch an unserer Umfrage teil.

Nach dem Sexualdelikt bei einer öffentlichen Toilette vor zwei Wochen erklärte Marco Liechti, Leiter der Kriminalprävention der Kantonspolizei Basel-Stadt, wie sich Frauen bei einem Angriff verhalten sollen. Gemeinsam mit der BaZ wird der Polizeiexperte die in der Umfrage meistgenannten Orte besuchen und genauer unter die Lupe nehmen.

